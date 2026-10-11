OMS a precizat că autoritatea de reglementare din Rusia a raportat că testele efectuate asupra laborantei și a celor care au intrat în contact cu aceasta au fost negative pentru agenții patogeni cu grad ridicat de pericol testați, că persoanele cu care a intrat în contact nu prezentau încă simptome și că nu au fost identificate alte cazuri asociate de pneumonie severă, potrivit News.ro.

OMS nu a identificat dovezi ale unei transmiteri în curs

„Pe baza informațiilor furnizate... OMS nu a identificat dovezi ale unei transmiteri în curs asociate cu acest eveniment. O incertitudine majoră rămâne absența unui diagnostic confirmat în cazul angajatei de laborator decedate”, se menționează într-un comunicat.

Angajata s-a îmbolnăvit și a decedat în circumstanțe necunoscute, pe 2 octombrie, determinând autoritățile să pună în carantină aproximativ 200 de persoane și provocând temeri pe rețelele sociale legate de sănătatea publică.

Autoritățile sanitare mondiale sunt extrem de vigilente în ceea ce privește cazurile de pneumonie fatală cu cauză nedeterminată încă de la începutul pandemiei de COVID-19, care a debutat cu un focar de boli respiratorii fatale cu răspândire rapidă în China. Adesea, cauza cazurilor individuale de pneumonie nu poate fi determinată.

Autoritățile ruse au finalizat controalele medicale asupra persoanelor care au intrat în contact cu angajata

Autoritățile ruse au declarat că laboranta era vaccinată corespunzător și că nu au găsit în organismul ei microorganisme legate de activitatea sa.

Joi, Rusia a anunțat că a finalizat controalele medicale asupra tuturor persoanelor cu care a intrat în contact angajata. Autoritățile afirmă că au furnizat informații complete Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), conform procedurilor stabilite.