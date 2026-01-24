Asta deși costă 660 de euro perechea. Acțiunile producătorului au crescut cu aproape 30%. Comentariile și speculațiile cu privire la apariția lui Macron cu ochelari au luat amploare pe rețelele de socializare, predominând trimiteri la celebrul film „Top Gun" cu Tom Cruise în rolul principal.

Biroul de presă al președintelui francez a transmis că Macron a luat decizia de a purta ochelari de soare la tribuna de la Davos pentru a-și proteja ochii din cauza unui vas de sânge rupt la ochiul drept. În trecut, au făcut impresie puternică și ochelarii de soare purtați de Nicolas Sarkozy, Vladimir Putin ori Joe Biden.





