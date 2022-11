Oamenii din Kiev stau la coadă pentru apă, după ce rușii au lovit instalaţii cheie din toată ţara. VIDEO

80% dintre consumatorii din Kiev au rămas fără apă curentă imediat după atacuri, transmite BBC. Primarul oraşului, Vitaliy Klitschko, a declarat că 40% dintre consumatorii din Kiev au rămas fără apă, iar 270.000 de locuinţe nu aveau energie electrică, notează News.ro.

Într-o actualizare de seară, primarul oraşului, Vitaliy Klitschko, a declarat că 40% dintre consumatorii din Kiev au rămas fără apă, iar 270.000 de locuinţe nu aveau energie electrică. Treisprezece persoane au fost rănite în atacurile din întreaga ţară, a declarat Ucraina. Rusia a transmis că atacurile au vizat sistemele de control militar şi energetic ale Ucrainei şi că toate ţintele au fost lovite.

Residents display defiance as they line up for water in Kyiv, Ukraine, following missile strikes that knocked out running water supply. @TSoufiBurridge reports. https://t.co/qIcGP3ljY3 pic.twitter.com/bWTcwbcYp0

“Not having water is fine, we can handle this. The main idea is our troops will get us closer to victory soon.” Ukrainians defiant in the face of Russia's missile attacks. Halashan Viktor, 70, lives in a Kyiv apartment block, where water access disrupted. https://t.co/huCOCXaOSb pic.twitter.com/AngXGr0gPx