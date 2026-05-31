Se pot strânge cantități de apă de 20...25 de litri pe metru pătrat. Maximele se vor situa între 19 grade la Suceava și Miercurea Ciuc și 30 de grade în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan este soare în prima parte a zilei, dar mai târziu se adună norii și vin averse cu tunete și fulgere. Se intensifică și vântul, iar temperaturile cresc față de ziua trecută și vor ajunge până la 26 de grade în Bărăgan.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei. Apar averse, însoțite de fenomene electrice și e posibil să cadă grindină. Se încălzește ușor și se ating 25 de grade la Brăila.

În nordul Moldovei și în Bucovina, urmează o zi destul de neplăcută, cu înnorări, averse și multă instabilitate. Se vor strânge cantități mari de apă, iar în unele zone o să cadă grindină. Temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 21 de grade.

În nord-vestul țării, se mai adună norii și vor aduce câteva averse, cu tunete și fulgere, mai ales în Maramureș. În Transilvania, găsim vreme mai bună, multe perioade cu soare, iar la amiază se ating 25 de grade la Satu Mare.

În regiunile vestice, predomină vremea frumoasă și doar în zonele de munte sunt anunțate averse zgomotoase. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge la 28 de grade.

Vremea în Transilvania

Ploile ajung astăzi și în Transilvania. Sunt însoțite de tunete, fulgere și vânt puternic. Pot lăsa în urmă peste 25 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul crește în intensitate și se încălzește. Vor fi 27 de grade la Alba Iulia.

În Oltenia, ne așteaptă o zi destul de bună, cu soare, dar și câteva serii cu ploi zgomotoase în zonele de deal și de munte. Vântul o să bată cu 45...50 km/h, iar temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge la 30 de grade la Slatina.

În sudul țării, este soare în prima parte a zilei, dar mai târziu se adună norii și vin averse cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. Se încălzește și se ating 29 de grade la Alexandria.

În București, atmosfera se menține însorită până spre seară, când se înnorează și apar averse cu descărcări electrice și intensificări de vânt. Maxima va ajunge la 28 de grade. La noapte mai sunt ceva înnorări și spre dimineață se ating 15 grade.

Și la munte, instabilitatea crește după orele amiezii. Vor fi ploi torențiale și se pot strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat. Se mențin condițiile de grindină și vântul o să bată cu 50 km/h.