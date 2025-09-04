O mașină a intrat într-un grup de copii, în Berlin. Trei minori cu vârste de 7 - 8 ani au ajuns la spital

04-09-2025 | 16:38
accident berlin
AFP

Mai multe persoane, printre care și copii, au fost rănite la Berlin după ce o mașină a lovit un grup de oameni, a transmis presa din germania.

Sabrina Saghin

Serviciile de urgență au declarat că accidentul nu a fost intenționat, scrie Independent.

Un BMW a lovit un grup de copii cu vârste cuprinse între 7 și 8 ani, în timp ce vira în cartierul central Mitte, potrivit ziarului Bild.

Trei dintre copii au fost răniți și transportați la spitalul Virchow din apropiere.

O persoană adultă a fost rănită grav și a fost transportată și ea la spital, conform rapoartelor inițiale.

Ancheta este în desfășurare

Șoferul BMW-ului nu a suferit răni, potrivit informațiilor disponibile.

Fotografiile de la fața locului arată un bărbat sprijinindu-se de o mașină și fiind interogat de poliție.

Accidentul a avut loc joi, în jurul orei 13:10, pe Seestrasse, la intersecția cu Dohnagestell, în cartierul central Wedding al orașului. Serviciile de urgență rămân la fața locului, asigurând zona și liniștind copiii.

Sursa: Independent.co.uk

Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

