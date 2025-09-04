O mașină a intrat într-un grup de copii, în Berlin. Trei minori cu vârste de 7 - 8 ani au ajuns la spital
Mai multe persoane, printre care și copii, au fost rănite la Berlin după ce o mașină a lovit un grup de oameni, a transmis presa din germania.
Serviciile de urgență au declarat că accidentul nu a fost intenționat, scrie Independent.
Un BMW a lovit un grup de copii cu vârste cuprinse între 7 și 8 ani, în timp ce vira în cartierul central Mitte, potrivit ziarului Bild.
Trei dintre copii au fost răniți și transportați la spitalul Virchow din apropiere.
O persoană adultă a fost rănită grav și a fost transportată și ea la spital, conform rapoartelor inițiale.
Ancheta este în desfășurare
Șoferul BMW-ului nu a suferit răni, potrivit informațiilor disponibile.
Fotografiile de la fața locului arată un bărbat sprijinindu-se de o mașină și fiind interogat de poliție.
Accidentul a avut loc joi, în jurul orei 13:10, pe Seestrasse, la intersecția cu Dohnagestell, în cartierul central Wedding al orașului. Serviciile de urgență rămân la fața locului, asigurând zona și liniștind copiii.