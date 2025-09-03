Accident violent între un autocar şi un autoturism, în Botoșani. 21 de persoane implicate, două au decedat

Un autocar şi un autoturism au fost implicate, miercuri dimineaţă, într-un accident rutier produs pe DN 24C, în judeţul Botoşani.

UPDATE ”Două persoane, de 29 şi 50 de ani, au fost declarate decedate. Se continuă resuscitarea pentru cea de-a treia”, a arătat ISU Botoşani.

UPDATE ”Ajunşi la faţa locului, pompierii au constatat faptul că în microbuz erau 17 persoane, iar patru în autoturism. Au fost descarcerate şapte persoane, patru din maşină şi trei din microbuz. Trei persoane sunt în stop cardio-respirator şi se aplică manevrele de resuscitare”, a transmis ISU Botoşani.

Primele informaţii arată că sunt implicate 15 persone, dintre care patru ar fi încarcerate. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. Traficul este complet blocat.

Potrivit ISU Botoşani, pe DN 24 C, între localităţile Româneşti şi Dămideni, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autocar şi un autoturism.

”Din primele informaţii, ar fi implicate 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate. Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la faţa locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă 3 ambulanţe SMURD şi 1 autospecială pentru transport personal şi victime multiple”, a arătat sursa citată.

Suplimentar, au fost trimise şi 4 ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

La nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

