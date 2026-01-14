O macara s-a prăbușit pentru un tren de călători în Thailanda. Cel puțin 29 de morți și zeci de răniți

Cel puțin 29 de persoane au murit și alte zeci au fost rănite în nordul Thailandei, după ce o macara s-a prăbușit peste un tren de călători. Trei vagoane erau în mișcare și, în urma impactului puternic, au deraiat și au luat foc.

195 de persoane se aflau în tren, care circula între capitala Bangkok și o provincie din nord-estul Thailandei. Macaraua era folosită pentru construirea unei linii de tren de mare viteză și încă nu e clar de ce s-a prăbușit peste trenul în mișcare.

Premierul thailandez le-a cerut autorităților să găsească vinovații pentru această tragedie. Accidentele industriale, pe șantiere de construcție și de transport, sunt frecvente în Thailanda, în principal din cauză că reglementările în materie de securitate nu sunt respectate.

