După ani de dispute judiciare, cazul care a captat atenția publicului a luat o întorsătură neașteptată. Curtea Supremă din Italia a stabilit că darurile făcute rămân valabile, cu condiția să nu existe dovezi clare de afectare cognitivă. Decizia răstoarnă hotărârile anterioare ale instanțelor inferioare, care dăduseră câștig de cauză moștenitorilor și trimite cazul spre rejudecare la Curtea de Apel din Florența.

Povestea a început în 2013, în Grosseto, când îngrijitoarea a primit primele daruri de la bărbatul aflat în îngrijirea sa. În 2014, acesta, afectat de Parkinson progresiv, i-a acordat unui fiu procură pentru a-i administra averea. Moștenitorii au contestat darurile, susținând că boala tatălui le-ar fi afectat capacitatea de a lua decizii financiare.

Disputa juridică s-a concentrat asupra unei întrebări delicate: putea boala Parkinson să-i diminueze capacitatea legală de a face donații semnificative? În primă instanță și la Curtea de Apel, moștenitorii au câștigat, iar judecătorii au considerat că sănătatea tatălui le-ar fi afectat deciziile.

Însă instanța supremă a avut o opinie diferită. Judecătorii au arătat că darurile din 2013–2014 nu au fost frauduloase și că un diagnostic de Parkinson nu presupune automat afectare cognitivă. Chiar și eventualele probleme de memorie nu echivalează cu incapacitate legală. Mai mult, faptul că bărbatul a acordat în anul următor procură fiului său demonstrează clar luciditatea sa în perioada donațiilor, notează La Repubblica.

Curtea Supremă a concluzionat că nu există suficiente dovezi pentru a declara că bărbatul era incapabil mintal în momentul donațiilor, ceea ce face ca acestea să rămână valabile. Decizia finală urmează să fie luată de Curtea de Apel din Florența.