Copila, al cărei nume nu a fost făcut public, a intrat în stop cardiac miercuri după-amiază, după ce a petrecut mai multe ore în interiorul vehiculului, în localitatea Brión din Galicia, după ce tatăl ei a uitat să o ducă la grădiniță, scrie The Guardian.

Potrivit relatărilor din presă, bărbatul își dusese copilul mai mare la școală în acea dimineață și intenționa să o lase și pe cea mică la grădiniță, însă a fost distras de un apel telefonic. În loc să meargă la grădiniță, s-a dus la serviciu, lăsând copilul în mașină.

Alarma a fost dată în acea după-amiază, când mama fetiței a mers să o ia de la grădiniță, la ora 15:00, și a aflat că aceasta nu fusese adusă în acea dimineață. Realizând ce s-a întâmplat, părinții au sunat la serviciile de urgență, iar copilul a fost transportat la un centru medical din localitatea apropiată Bertamiráns, unde a fost declarat decesul.

Poliția investighează incidentul, iar familia beneficiază de sprijin psihologic.

Două zile de doliu local

Consiliul local din Brión a declarat două zile de doliu oficial pentru fetiță și a anunțat că vineri va fi ținut un moment de reculegere în memoria ei.

„Dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe și tot sprijinul nostru familiei micuței care și-a pierdut viața ieri în Brión, precum și tuturor apropiaților ei, punându-le la dispoziție toate resursele municipale necesare în aceste momente dificile”, a transmis consiliul local. „Odihnească-se în pace.”

Spania se pregătește pentru un val de căldură mai degrabă specific mijlocului verii. Agenția meteorologică de stat, Aemet, a anunțat că „temperaturile excepțional de ridicate” ar putea ajunge la 36-38°C în unele regiuni sudice ale țării.

„Pe parcursul lunii mai am înregistrat o perioadă prelungită cu temperaturi sub normalul perioadei”, a transmis instituția. „Acum urmează exact opusul: o perioadă cu temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a țării. De fapt, în unele zile s-ar putea depăși recorduri de temperatură.”

Aemet a precizat că episodul de căldură, care nu îndeplinește criteriile tehnice pentru a fi declarat caniculă, va dura probabil până la mijlocul săptămânii viitoare.

Spania, una dintre țările europene cele mai expuse efectelor crizei climatice, s-a confruntat în ultimii ani cu un număr tot mai mare de valuri de căldură și cu o creștere accentuată a incendiilor forestiere de amploare.