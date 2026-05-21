Copila, al cărei nume nu a fost făcut public, a intrat în stop cardiac miercuri după-amiază, după ce a petrecut mai multe ore în interiorul vehiculului, în localitatea Brión din Galicia, după ce tatăl ei a uitat să o ducă la grădiniță, scrie The Guardian.

Potrivit relatărilor din presă, bărbatul își dusese copilul mai mare la școală în acea dimineață și intenționa să o lase și pe cea mică la grădiniță, însă a fost distras de un apel telefonic. În loc să meargă la grădiniță, s-a dus la serviciu, lăsând copilul în mașină.

Alarma a fost dată în acea după-amiază, când mama fetiței a mers să o ia de la grădiniță, la ora 15:00, și a aflat că aceasta nu fusese adusă în acea dimineață. Realizând ce s-a întâmplat, părinții au sunat la serviciile de urgență, iar copilul a fost transportat la un centru medical din localitatea apropiată Bertamiráns, unde a fost declarat decesul.

Poliția investighează incidentul, iar familia beneficiază de sprijin psihologic.

Citește și
Companiile aeriene mici din Europa cer UE să modifice reformele privind despăgubirile acordate pasagerilor

Două zile de doliu local

Consiliul local din Brión a declarat două zile de doliu oficial pentru fetiță și a anunțat că vineri va fi ținut un moment de reculegere în memoria ei.

„Dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe și tot sprijinul nostru familiei micuței care și-a pierdut viața ieri în Brión, precum și tuturor apropiaților ei, punându-le la dispoziție toate resursele municipale necesare în aceste momente dificile”, a transmis consiliul local. „Odihnească-se în pace.”

Spania se pregătește pentru un val de căldură mai degrabă specific mijlocului verii. Agenția meteorologică de stat, Aemet, a anunțat că „temperaturile excepțional de ridicate” ar putea ajunge la 36-38°C în unele regiuni sudice ale țării.

„Pe parcursul lunii mai am înregistrat o perioadă prelungită cu temperaturi sub normalul perioadei”, a transmis instituția. „Acum urmează exact opusul: o perioadă cu temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a țării. De fapt, în unele zile s-ar putea depăși recorduri de temperatură.”

Aemet a precizat că episodul de căldură, care nu îndeplinește criteriile tehnice pentru a fi declarat caniculă, va dura probabil până la mijlocul săptămânii viitoare.

Spania, una dintre țările europene cele mai expuse efectelor crizei climatice, s-a confruntat în ultimii ani cu un număr tot mai mare de valuri de căldură și cu o creștere accentuată a incendiilor forestiere de amploare.