O violonistă a cântat oamenilor dintr-un adăpost antiaerian din Harkov, în timp ce rușii bombardau orașul VIDEO

The Guardian

Violinista și profesoara Vera Lytovchenko a schimbat teatrul cu un adăpost antiaerian și a cântat la vioară pentru oamenii din Harkov care fug de bombardamentele rusești.

Artista a spus că a fost inspirată să-l vadă pe unul dintre elevii săi cântând într-un adăpost improvizat, la începutul invaziei ruse a Ucrainei, scrie The Guardian.

„A fost foarte greu să cânți și să te gândești la ceva care nu e război. Dar am decis că trebuie să fac ceva”, a spus Lytovchenko.

„Am devenit o familie în această pivniță și când am cântat, au plâns. Ei uită de război pentru câteva momente și se gândesc la altceva”, a spus Vera Lytovchenko.

Videoclipul cu Lytovchenko cântând ”The Night is So Moonlit” a devenit viral pe Twitter, dar Lytovchenko a spus că este interesată în principal de reacțiile prietenilor și colegilor ei de pe Facebook, deoarece așa poate afla că aceștia sunt încă în viață.

”Nu am nevoie de milă. Nu trebuie să mă plâng. Vom reconstrui orașul”

Lytovchenko a mai spus că va rămâne la Harkov pentru a reconstrui orașul.

„Nu voi cânta doar. Acesta este pământul meu. Vreau să ajut la reconstruirea orașului cu propriile mele mâini. Nu am nevoie de milă. Nu trebuie să mă plâng. Am nevoie doar ca bombardamentul să se oprească, apoi vom reconstrui. Am nevoie ca războiul să se termine”, a spus artista.