Un tânăr de 19 ani a murit într-un accident cumplit în Brăila. Polițiștii au fost alertați automat prin sistemul eCall. FOTO

Polițiștii au stabilit că șoferul unui autoturism care circula pe DE 584, dinspre Brăila către localitatea Albina, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă.
În urma impactului, doi tineri care se aflau în mașină au fost proiectați în afara autoturismului. Din nefericire, un tânăr de 19 ani a murit.
„În urma evenimentului, a rezultat decesul unui tânăr, de 19 ani, din localitatea Tichilești și vătămarea corporală a unui tânăr, de 18 ani, tot din localitatea Tichilești, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiindu-i prelevate și mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, au precizat reprezentanții IPJ Brăila.
Un alt tânăr, în vârstă de 18 ani, a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Acestuia i-au fost prelevate mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.
