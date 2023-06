O fantomă dintr-un castel din secolul al XII-lea, surprinsă într-o înregistrare când strigă după ajutor | VIDEO

Aceștia au declarat că au surprins o fantomă la Castelul Lackeen din secolul al XII-lea, lângă Abbeville, în Co Tipperary, strigând: „Ajutați-mă!”, scrie Mirror.

Înregistrarea poate fi urmărită AICI.

Grupul Paranormal Awakenings Ireland crede că este prima înregistrare audio a unei fantome din Irlanda.

PJ Kavanagh, în vârstă de 63 de ani, care a realizat înregistrarea împreună cu colegul său Philip Costello, a declarat că este atât de rară încât „o societate americană de paranormal, care include sceptici, îi dedică un podcast”.

Videoclipul a fost înregistrat pe 26 mai, pe modul noapte al unei camere video.

Clădirea veche, cunoscută și sub numele de Castelul O'Kennedy, a fost reconstruită în secolul al XVI-lea. A fost deținută de căpetenia irlandeză Brian Ua Cinneide Fionn, care a murit în 1588.

Un celebru manuscris religios din secolul al IX-lea, numit Stowe Missal, care este o mică carte de slujbă a Bisericii irlandeze timpurii, a fost găsit acolo și este posibil să fi fost scris în acel loc, potrivit Academiei Regale Irlandeze din Dublin.

Lorrha Missal a devenit cunoscut sub numele de Stowe Missal atunci când fostul său proprietar, ducele de Buckingham de la Stowe House din Buckinghamshire, Anglia, l-a vândut în 1849. În cele din urmă, a fost expus de RIA.

„În timpul lucrărilor de restaurare la castel în secolul al XVIII-lea, John O'Kennedy a fost creditat cu găsirea Missalului Stowe ascuns în pereți. Se crede că această carte de liturghie a fost folosită la Lorrha în secolul al XI-lea și a fost descoperită mai târziu în interiorul unei cutii de metal bijutier. Am mers acolo datorită istoriei sale uimitoare. Am mai fost acolo înainte, în urmă cu aproximativ cinci ani și am surprins o umbră întunecată într-o fotografie. Am vrut să mă întorc pentru a explora mai mult. Aveam treburi neterminate și am fost obligat să mă întorc. Am înregistrat video un spirit care spunea: 'Ajută-mă'. L-am văzut doar în playback. Este revoluționar. Am înregistrat, de asemenea, un alt spirit în vârful unei scări din castel. Nu știm ce este exact, dar pare a fi cineva care se apleacă și îngenunchează. Se uita direct la noi. A fost înfiorător. Un podcast al Societății Mondiale de Cercetare Paranormală va difuza înregistrarea spiritului”, a declarat fostul restaurator PJ.

Sursa: Mirror Etichete: , , , Dată publicare: 06-06-2023 15:17