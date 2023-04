A dat zoom pe imagine și a rămas șocată de un detaliu straniu. O femeie a văzut fantoma unui copil într-o fotografie banală

Soția acestuia a observat că în imagine apare un detaliu înfricoștor. După ce a dat zoom pe fotografie, ea a văzut ceva ce pare a fi „fantoma unui băiețel”.

„Fotografia a fost făcută de șeful soțului meu doar pentru a fi postată pe pagina de Facebook a companiei. Când am văzut prima dată fotografia, m-am gândit: "Ce este asta?" ... Am mărit-o și m-am gândit: "Pare a fi un copil mic". Am trimis-o apoi celorlalți copii ai mei și au spus imediat: "Al cui copil este?"", a spus femeia pentru 7Life, conform DailyStar.

Atunci când este mărită, în fotografie se vede silueta unui copil care stă în șezut și se uită către cameră. Imaginea a stârnit o dezbatere și pe rețelele de socializare.

Sursa: Daily Star Dată publicare: 10-04-2023 09:46