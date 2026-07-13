Deși au cheltuit aproximativ 20.000 de euro pentru renovări, proprietarii spun că problema este departe de a fi rezolvată, relatează France Info.

Familia Teillon se confruntă cu această situație de aproximativ cinci ani, însă în ultimii doi ani invazia s-a agravat dramatic.

În 2025, proprietarii au numărat peste 400 de lilieci care și-au făcut adăpost în acoperișul și pereții locuinței.

„Anul trecut am numărat peste 400”, spune, descurajat, Benjamin Teillon.

La începutul problemei, familia a cerut ajutorul unei organizații specializate în protecția liliecilor, însă a primit asigurări că situația nu va scăpa de sub control.

„Am apelat la SOS Lilieci încă de la început, deoarece este vorba despre o specie protejată. Atunci ni s-a spus că situația nu se va agrava și că erau doar aproximativ 30 de lilieci”, povestește tatăl.

În vara anului 2025, situația a devenit imposibil de suportat.

Familia spune că zgomotul produs de animale se auzea fără întrerupere, iar mirosul era atât de puternic încât pătrundea inclusiv prin prizele electrice.

„Era zgomot șapte zile din șapte, 24 de ore din 24. Aveam impresia că zgârie continuu și că cineva bate în ușă. Iar mirosul... ieșea inclusiv prin prizele electrice. Din punct de vedere psihic, a fost foarte greu”, spune Benjamin Teillon.

Au investit 20.000 de euro, dar problema a revenit

Invazia le-a schimbat complet viața. Cei doi copii ai familiei, în vârstă de 11 și 14 ani, au fost afectați direct.

„Avem doi copii, de 11 și 14 ani. Anul trecut, fiul meu a refuzat să mai doarmă în camera lui”, explică Benjamin Teillon.

În speranța că vor scăpa definitiv de lilieci, proprietarii au investit masiv în renovarea casei.

„Am refăcut acoperișul, am astupat toate găurile și am montat mai multă izolație din fibră de sticlă”, spune bărbatul, care estimează că lucrările au costat deja aproximativ 20.000 de euro.

După renovări, familia a crezut că a scăpat de problemă. Însă odată cu valul de căldură din luna iunie, zgomotele au reapărut.

„S-au întors în număr mare”, spune Benjamin Teillon.

Legea îi protejează pe lilieci, iar familia nu găsește nicio soluție

Coșmarul continuă, iar proprietarii spun că sunt blocați de legislația franceză.

Liliecii sunt o specie protejată în Franța, iar legea interzice uciderea, capturarea, transportarea sau comercializarea acestora.

„Am contactat mai multe organizații. Acum câteva săptămâni am cerut ajutor și Primăriei, dar nu am primit niciun răspuns”, afirmă Benjamin Teillon.

Disperat, acesta și-a făcut publică povestea în speranța că un specialist va putea reloca întreaga colonie într-un alt habitat.

„Am început să ne îngrijorăm și din cauza riscurilor pentru sănătate. Când ajungem acasă, mirosul este copleșitor. Sper ca cineva să se implice”, spune el.

Deocamdată, familia este nevoită să împartă locuința cu câteva sute de lilieci care au ocupat din nou acoperișul și pereții casei. Proprietarii au cumpărat imobilul după pandemia de COVID-19 și spun că nu vor să se mute. În același timp, recunosc că, în starea actuală, casa este practic imposibil de vândut.