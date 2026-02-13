Pentru a atinge acest obiectiv până la finalul anului 2027, șefii de state și de guverne au stabilit că este nevoie de reducerea birocrației și de reguli unitare în toate statele membre, fără "adaosuri" naționale.

În plus, Comisia Europeană dorește care firmele să poată fi înființate online, în 48 de ore, oriunde în spațiul comunitar.

Sunt necesare inclusiv rețele îmbunătățite și conexiuni între țări, astfel încât energia mai ieftină să ajungă în toate zonele continentului.

S-a discutat și despre introducerea unei "preferințe europene", prin care, în sectoare strategice, să fie favorizate produsele și companiile din Uniunea Europeană.

Liderii europeni s-au întâlnit la un castel aflat la granița cu Țările de Jos și cu Germania, pentru a discuta ce trebuie făcut pentru a nu rămâne în urmă într-o lume în care economia a devenit armă geopolitică.

Uniunea Europeană trebuie să țină piept jucătorilor, uneori neloiali, precum Statele Unite și China.

Corespondent PRO TV: „O zi întreagă, șefii se stat și de guvern, liderii europeni din cele 27 de state membre au discutat direcția pe care o va lua economia Uniunii Europene în următorii ani. Nu au fost decizii pe hârtie, concluzii scrise, însă s-au discutat direcțiile strategice pe care Comisia Europeană trebuie să le transpună acum în planuri concrete”.

În martie, la următorul Consiliu European, executivul de la Bruxelles va prezenta un plan de acțiune cu termene precise. Scopul este să se ajungă la o piață unică: adică în oricare dintre cele 27 de țări ale Uniunii, oamenii și firmele ar trebui să poată lucra, investi, vinde sau cumpăra după aceleași reguli.

Primul pas, reducerea birocrației - la nivel european și național - care ar duce la economii anuale de 15 miliarde de euro.

Totodată, până la finalul anului, Comisia vrea să introducă așa-numitul „al 28-lea regim”.

Ursula von der Leyen, președintele Comisie Europene: „Atunci când companiile vor să se extindă, pe piața noastră întâmpină dificultăți din cauza fragmentării acestei piețe cu 27 de state. Și, prin urmare, vom propune „al 28-lea regim” - pe care îl numim EU Inc. - înainte de Consiliul European din martie. Principiul este ca, oriunde vă aflați în Uniunea Europeană, să puteți, digital, în 48 de ore, să înființați un EU Inc.”

O altă prioritate este scăderea prețului energiei, iar aici contează conexiunile dintre statele membre, astfel încât energia mai ieftină să ajungă în toată Uniunea.

România e deja inclusă în planurile de redesenare a rutelor energetice, discutate acum în Consiliu și în Parlamentul European. Se va redeschide și dosarul certificatelor de emisii.

Nicușor Dan, președintele României: „Europa nu e competitivă pentru că prețul energiei e mult mai mare în Europa decât în SUA și China. Comisia s-a obligat să vină peste o lună cu niște scenarii pe mecanismul de stabilire a prețului”.

Pe listă sunt și măsuri pentru accelerarea proiectelor digitale: de la un "portofel" digital pentru companii, până la reguli noi pentru rețelele de telecomunicații.

Iar liderii au cerut și implementarea rapidă a noilor acorduri comerciale, care ar putea deschide piețe pentru exporturile europene.

Președinții Franței și Germaniei au lăsat să se înțeleagă că țările europene trebuie să se miște foarte repede pentru a recupera avansul tehnologic al Statelor Unite.

Nicușor Dan: „Este clar că avem nevoie de mai multă inovare, avem nevoie de investiții în inovare, astfel de proiecte trebuie finanțate, iar o parte din bani vor fi din fonduri publice”.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Suntem mult prea lenți. China construiește cele mai mari ferme solare din lume în doar câteva luni. În UE, durează ani de zile doar pentru ca un proiect să fie aprobat. Prin urmare, propun implementarea unui principiu fundamental în majoritatea proceselor de aprobare. Orice proiect care nu este dezbătut în câteva săptămâni sau luni să fie considerat automat aprobat”.