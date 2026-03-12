VIDEO. O dronă a Iranului a lovit un bloc cu apartamente de lux din Dubai

Război în Iran, ziua 13. Teheranul amenință: „Orice invazie va face ca Golful Persic să curgă cu sângele invadatorilor”
O dronă iraniană a lovit joi dimineața un bloc de lux din Dubai. Pompierii au stins un incendiu izbucnit în două apartamente din clădirea Address Creek 2 Tower. Nu au fost raportate victime.

Cristian Matei

Potrivit Associated Press, clădirea înaltă a suferit unele daune la etajele superioare.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că au activat de două ori sistemul de apărare aeriană pentru a proteja Dubaiul de atacuri.

Imaginile au arătat fum și flăcări ieșind dintr-una dintre unitățile turnului.

Atacurile iraniene neîncetate asupra traficului maritim și infrastructurii energetice au împins prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril joi, în timp ce atacurile americane și israeliene au lovit Republica Islamică fără niciun semn că războiul se va sfârși în curând.

Iranul a ignorat o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU din ziua precedentă, care îi cerea să înceteze atacurile asupra vecinilor săi din Golf, noi atacuri fiind raportate și în Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

Războiul dintre Israel şi Iran continuă fără limită de timp. Atacuri cu drone, bombardamente şi tensiuni în toată regiunea

Sursa: Associated Press

