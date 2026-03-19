Războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a intrat în a treia săptămână fără semne de calmare. Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă, iar aliații Washingtonului au refuzat apelurile președintelui american Donald Trump de a contribui la redeschiderea acestui coridor vital, prin care circulă aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global, relatează publicația suedeză Dagens Industri (DI), potrivit Reuters.

„Prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat în doar zece zile. Chiar dacă încercăm să absorbim o parte din costuri, este un șoc direct pentru întreaga industrie aviatică”, a declarat directorul general al companiei Scandinavian Airlines, Anko van der Werff.

Compania a anulat deja câteva sute de zboruri în martie, însă, în mod normal, operează aproximativ 800 de curse zilnic, iar conducerea susține că măsurile nu sunt încă drastice. Cu toate acestea, scumpirea combustibilului a dus deja la majorarea prețurilor biletelor.

Între timp, barilul de petrol Brent, reperul global al pieței energetice, a urcat spre pragul de 100 de dolari după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, urmate de represalii asupra unor instalații petroliere din statele din Golf.

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod obișnuit o cincime din cererea globală de hidrocarburi, este practic blocată, amplificând tensiunile pe piețele energetice.

Criza lovește întreg sectorul aviatic: companii precum Air France-KLM, Cathay Pacific, Air India, Qantas și SAS au crescut tarifele, iar unele au suspendat zborurile către Orientul Mijlociu din motive de securitate.