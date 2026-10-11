Conform surselor NYT, Washingtonul a lansat posibilitatea de a dezgheța miliarde de dolari din activele rusești blocate în Occident.

Cu toate acestea, banii au fost văzuți ca un stimulent inițial pentru un armistițiu parțial, nu ca o recompensă pentru implementarea acestuia.

În plus, partea americană a revenit la planul de vânzare a activelor externe ale Lukoil.

Cumpărătorul în această tranzacție trebuia să fie un grup de investitori din Orientul Mijlociu, inclusiv persoane cu legături de afaceri cu negociatorii americani.

Negociatorii lui Donald Trump au reluat, de asemenea, o propunere americană care ar permite Belarusului, un aliat al Kremlinului, să reia exporturile de îngrășăminte cu potasiu, relatează The New York Times.

Stadiul în care au ajuns aceste negocieri nu este specificat. Cu toate acestea, în septembrie, când echipa lui Trump a deschis o nouă cale diplomatică în marja Adunării Generale a ONU, oficialii ucraineni au fost „uimiți” de „cât de departe” au mers Steve Witkoff și Jared Kushner în propunerile lor către Rusia.

La rândul său, potrivit NYT, Kievul a evitat respingerea totală a oricăror propuneri, dar a insistat asupra unor garanții clare.

De exemplu, Ucraina a oferit rambursări dolar pentru dolar din activele rusești înghețate sau garanții de ajutor militar suplimentar în cazul oricărei încălcări a armistițiului.

Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat din nou Moscova pe 5 septembrie (și au plecat spre Kiev a doua zi). Potrivit publicației The New York Times, în timpul acestei întâlniri, Vladimir Putin a ridicat personal problema vânzării activelor Lukoil. Financial Times a relatat că un grup de investitori, inclusiv fostul coproprietar al lui Chelsea, Todd Boley, fratele președintelui Emiratelor Arabe Unite, Sheikh Tahnoon, și familia qatareză al-Khayyat, licitează pentru a cumpăra activele străine ale Lukoil. Toți sunt legați de familiile Trump și Witkoff.