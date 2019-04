Netanyahu: O nouă localitate din Platoul Golan urmează să poarte numele lui Trump

Israelienii au fost "profund mişcaţi" de decizia lui Trump de a recunoaşte suveranitatea Israelului asupra Înălţimilor Golan, a subliniat Netanyahu într-o înregistrare video difuzată în timpul unei vizite cu familia în zonă.

"De aceea, după vacanţa de Paşte, intenţionez să propun în guvern o rezoluţie privind numirea unei noi comunităţi de pe Înălţimile Golan după preşedintele Donald J.Trump", a declarat Netanyahu, care a lansat discuţii cu potenţiali parteneri de coaliţie pentru a forma un nou cabinet, după ce a câştigat alegerile legislative din 9 aprilie.

Therefore, after the Passover holiday, I intend to bring to the government a resolution calling for a new community on the Golan Heights named after President Donald J. Trump.