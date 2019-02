Decizia luată cu privire la caricatura cu Serena Williams considerată rasistă și sexistă

Desenul, publicat în Herald Sun la 10 septembrie, o înfăţişează pe Williams furioasă, călcându-şi în picioare racheta. Pe sol, lângă jucătoare, apare o suzetă, iar arbitrul o roagă pe oponenta sa, Naomi Osaka: ''Nu ai putea să o laşi să câştige?''.

Australian Press Council a primit numeroase plângeri referitoare la desenul realizat de caricaturistul Mark Knight, potrivit cărora felul în care a fost reprezentată Williams conţine atât elemente posibil ofensatoare şi sexiste cât şi stereotipuri rasiale care riscă să prejudicieze comunitatea afro-americană.

@Knightcartoons cartoon is not racist or sexist .... it rightly mocks poor behavior by a tennis legend ... Mark has the full support of everyone @theheraldsun pic.twitter.com/KWMT3QahJh