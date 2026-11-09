Nvidia conduce revoluția americană în domeniul inteligenței artificiale și este una dintre cele mai valoroase companii din Statele Unite, cu o valoare de circa 4.200 de miliarde de dolari.

Hadas Gold, CNN: „Nu este vorba doar despre un director general care recunoaște că a avut o relație extraconjugală. Această situație are potențialul de a zgudui una dintre cele mai valoroase companii din lume, de a afecta industria americană a inteligenței artificiale și de a avea consecințe asupra relațiilor dintre Statele Unite și China. Jensen Huang este cofondatorul și directorul general al Nvidia, companie ale cărei cipuri și echipamente hardware stau la baza majorității tehnologiilor de inteligență artificială pe care le cunoaștem astăzi”.

Jensen Huang „a fost ținta unor acțiuni ale serviciilor de informații străine" - a transmis compania în comunicatul prin care anunță o investigație internă.

Potrivit New York Times, Huang a avut o relație intimă cu o femeie de afaceri chineză Alice Huang - cu același nume de familie, dar fără legături de rudenie - care ar fi fost spion în slujba Beijingului.

Firma pe care o conduce Megaspeed, cu sediul în Singapore, este suspectată că ar fi deturnat către China cipuri avansate pentru Inteligență artificială produse de Nvidia, potrivit unor surse anonime citate de publicația americană.

Will Ripley, CNN: „Într-un mesaj adresat angajaților, Huang a scris: Mi-am înșelat soția. Acțiunile mele au rănit-o pe ea și pe copiii noștri. Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut. Îmi pare profund rău. Această scuză a devenit virală pe rețelele sociale din China, strângând peste 40 de milioane de vizualizări pe Weibo până luni dimineață, ora locală. O mare parte a discuțiilor se concentrează asupra infidelității sale, mai degrabă decât asupra presupusului caz de spionaj”.

Dezvăluirea ridică o serie de posibilități extrem de grave, având în vedere că Jensen Huang, de 63 de ani, este una dintre cele mai influente figuri ale revoluției din domeniul inteligenței artificiale și un aliat politic apropiat al președintelui american Donald Trump.

Donald Trump: „Știu doar că este un om extraordinar, dar nu poți ști niciodată ce se întâmplă în realitate”.

Reporter: „Privind retrospectiv, regretați că nu ați acționat în urma informațiilor serviciilor de informații, după ce ați fost informat despre această situație?"

Donald Trump: „Nu. Cred că, știți, este un om de onoare. Cred că probabil are o explicație pentru ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să-i ascultați versiunea. El a făcut o treabă extraordinară pentru țara noastră."

Nvidia afirmă că membrii consiliului de administrație nu au niciun motiv să creadă că secretele comerciale ale companiei sau securitatea națională ar fi fost compromise. Precizând că are în continuare „încredere în Jensen și în echipa sa de conducere", consiliul a subliniat că șeful Nvidia „susține pe deplin această anchetă și s-a angajat să coopereze" la investigațiile interne.

Dan Ives, Analist și partener la Yorkville Ives & Co: „Jensen este imaginea revoluției inteligenței artificiale la nivel mondial. Dacă ne uităm la ceea ce a realizat Nvidia, compania este cu ani înaintea Chinei în domeniul cipurilor, iar o mare parte din acest avantaj se datorează faptului că Jensen are capacitatea de a anticipa evoluțiile și de a vedea ce urmează. Cred că tocmai de aceea situația este atât de șocantă. Jensen a fost cu adevărat perceput drept un reper absolut, nu doar în industria tehnologică, ci la nivel mondial. A devenit aproape o figură politică, dar și un ambasador. Iar acesta este motivul pentru care ceea ce se întâmplă acum este atât de surprinzător”.