Între timp, Teheranul a lansat și zeci de lovituri, cu drone și rachete, asupra unor obiective de infrastructură, din Emiratele Arabe Unite și Kuweit

Un avion american de vânătoare A-10 Warthog s-a prăbușit ieri în regiunea Golfului Persic. Presa de la Teheran transmite că aeronava a fost doborâtă de sistemele de apărare iraniene. La bord se afla un singur pilot, care, potrivit oficialilor de peste Ocean, a fost salvat. Incidentul a avut loc la scurt timp după ce un alt avion american de vânătoare, F-15E, a fost lovit de forțele iraniene.

Ebrahim Zolfaghar, purtător de cuvânt al armatei iraniene: „După ce, în mod fals, președintele Statelor Unite a susținut că sistemul de apărare aeriană al Iranului a fost complet distrus, un avion de vânătoare inamic, al americanilor, a fost doborât în spațiul aerian iranian, tocmai de un sistem de apărare aerospațială avansat”.

La bord se aflau doi piloți. Ambii s-au catapultat. Însă doar unul dintre ei a fost salvat, după o amplă misiune de recuperare a armatei americane.

Mark Stone, corespondent Sky News: „Din ce am înțeles, avionul a căzut în vestul Iranului, nu foarte departe de granița cu Irak, înspre Kuweit, iar acest lucru poate face ca operațiunea de salvare să fie mai puțin dificilă. Acestea sunt două țări aliate Statelor Unite și americanii au trupe staționate acolo. Este o evoluție care îngreunează situația americanilor, dar nu, totuși, nu ar trebui să fie o prea mare surpriză, având în vedere numărul de misiuni pe care armata americană le-a desfășurat deasupra Iranului, în ultima lună”.

Sean Bell: „Dacă pilotul ar fi capturat, riscul este ca iranienii să facă paradă cu el. Și s-ar impune lansarea unei uriașe misiuni de salvare și recuperare. Ar fi o misiune complexă, cu elicoptere, nave, soldați, foarte mulți oameni (n.r. americani) și-ar pune viața în pericol ca să salveze un singur pilot”.

Pe de altă parte, cea mai temută perspectivă pentru țările din Golful Persic începe să devină realitate. Iranul a lovit o uzină de desalinizare din Kuweit, precum și o centrală electrică.

Impactul unor asemenea atacuri repetate ar fi mult mai grav decât vizarea instalațiilor petroliere. Regiunea e atât de aridă, încât 90% din apa potabilă provine din procesarea apei de mare. Fără abilitatea de a desaliniza apa, Golful Persic ar deveni de nelocuit, atrag atenția experții. De asemenea, Teheranul a transmis din nou că strâmtoarea Ormuz nu este închisă pentru toată lumea - ci doar pentru navele asociate Statelor Unite, Israelului și aliaților lor. Moscova a confirmat că vasele rusești au cale liberă.

Transportul maritim, vizat de noul Război Rece

David B. Roberts, expert în securitate: „Strâmtoarea Ormuz se va deschide doar dacă vrea Iranul. Nu există soluție militară, deschiderea ei cu forța, din cauza asimetriilor din acest conflict. Ajunge o singură rachetă, o dronă sau o mină ca să declanșeze panică generalizată și să ne readucă în blocajul actual. Iranul trebuie să decidă ce vrea să facă, apoi totul se reduce la deciziile câtorva zeci de oameni din industria navigației, mai exact din industria asigurărilor, care trebuie să hotărască dacă zona este suficient de sigură pentru a oferi tarife rezonabile”.

Întrucât peste 80% din comerțul global se face pe căi maritime, deținerea controlului asupra strâmtorilor este esențială, în ceea ce experții numesc noul Război Rece. Faptul că Iranul, China și Rusia încearcă să controleze așa-numitele „puncte de sufocare”, devenite instrumente geopolitice esențiale, reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru Occident.

Analiștii recunosc meritul administrației Trump de a fi înțeles miza, dar critică strategia aleasă de americani. Iar opoziția democrată de la Washington este furibundă.

Jake Auchincloss, congresman: „Iranul este neclintit, China este și mai puternică, Rusia - mai bogată, iar alianța NATO e slăbită. Asta e Operațiunea „Eșec Epic” (nu „Furie Epică”). Ideea nu e că SUA pot arunca în aer mai multe obiective decât inamicul. Evident că pot. Întrebarea este unde sunt „punctele de sufocare strategice” în rețeaua economică globală. Președintele și administrația lui nu au înțeles cum trebuie să navigheze prin această rețea. Anul trecut au stârnit un război comercial cu China, pe care l-a câștigat China, pentru că a știut să speculeze atuul mineralelor critice. Acum președintele a pornit la război cu Iranul, pe care îl câștigă Iranul, pentru că a fost în măsură să captureze strâmtoarea strategică Ormuz. Urmarea este că i-a sărăcit pe americani și i-a expus unor riscuri mai mari de securitate”.