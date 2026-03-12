Clericul în vârstă de 56 de ani a subliniat necesitatea unor represalii în prima sa declaraţie oficială de când i-a urmat în funcţie tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian israelian pe 28 februarie.

„Suntem deosebit de sensibili la sângele copiilor noştri", a spus liderul religios iranian, referindu-se la elevele din oraşul Minab ucise într-un atac aerian.

Potrivit surselor iraniene, aproximativ 170 de eleve au fost ucise într-un atac asupra sudului Iranului în prima zi a războiului.

Investigaţiile realizate de mass-media din SUA sugerează că forţele americane au fost responsabile de lovitură.

Mojtaba Khamenei a subliniat necesitatea apărării şi a făcut apel ca ţara să manifeste unitate.

„Trebuie să continuăm, de asemenea, să folosim pârghia blocării Strâmtorii Ormuz”, a mai spus clericul şiit, adăugând că vor fi cerute despăgubiri inamicului.

Liderul suprem Mojtaba Khamenei a supravieţuit bombardamentului din centrul capitalei Teheran în care i-au fost ucişi tatăl, soţia, mama şi cumnatul.