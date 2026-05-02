Senatorul Angus King din Maine a ridicat întrebări cu privire la sprijinul continuu pentru Ucraina și la fondurile alocate anterior. Discuția a inclus suma de 400 de milioane de dolari aprobată în 2025 în cadrul unei legi bipartizane și bicamerale a Congresului SUA, scrie Ukrainska Pravda.

Fondurile au fost eliberate în martie, dar distribuirea lor este încă în curs.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, răspunzând la întrebarea lui King privind finanțarea inițiativelor legate de Ucraina, a declarat că Washingtonul se așteaptă la contribuții financiare mai mari din partea țărilor europene.

„Vrem ca Europa să se implice mai mult, să finanțeze și să-și asume povara. Sunt țări bogate, cu o economie de 20 de trilioane de dolari, față de economia noastră de 2 trilioane de dolari. Europa poate să-și asume mai multe responsabilități, Europa poate să finanțeze acest lucru, și au făcut-o prin inițiativa noastră PURL și prin comandamentul nostru european. [...] Dacă este atât de important pentru Europa, și înțeleg de ce este – incursiunea Rusiei și curajul ucrainienilor – o țară europeană ar trebui să plătească pentru asta”, a afirmat Hegseth.

Jules Hurst, controlorul interimar al Departamentului Apărării al SUA, a confirmat, de asemenea, că programul nu este finanțat în actuala propunere de buget.

„Este corect. În acest buget nu există fonduri alocate pentru USAI”, a spus Hurst.

Inițiativa de asistență pentru securitate a Ucrainei (USAI) este un program de ajutor militar care permite Pentagonului să achiziționeze echipamente pentru forțele armate ale Ucrainei de la companii de apărare din SUA. Acesta a fost înființat în timpul președinției lui Joe Biden.

Hegseth a declarat că ajutorul de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, aprobat de Congres în decembrie 2025, a fost eliberat pe 28 aprilie.

Finanțarea a fost inclusă în Legea privind autorizarea apărării naționale, aprobată de Congresul SUA în decembrie 2025.