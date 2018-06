Nord-coreenii, furioși pe summitul Kim-Trump: „Nu mai romanțați portretul unui dictator. Au murit atât de mulți”

Getty

Deși comunitatea internațională privește summitul dintre Kim Jong-un și Donald Trump ca pe o mișcare semnificativă la nivel internațional, artiștii nord-coreeni din Seul spun că negocierile pentru pace nu vor schimba un om care se comportă ca un tiran.

Ani la rând, Song Byeok a jucat un rol important în aparatul de proagandă nord-coreean. Pictorul din provincia Hwanghae a fost observat de elita conducătoare și recrutat să devină un artist oficial al Phenianului. Astfel, el a început să picteze imagini cu puternic impact, care promovau un discurs anti-american și anti-japonez, muncitori fericiți, cât și membrii dinastiei Kim.

„În calitate de artist de propagandă, trebuie să portretizezi Coreea de Nord și pe liderii ei ca fiind cei mai buni din lume. În Coreea de Nord, arta nu poate fi decât frumoasă. Oamenii fără adăpost nu există, iar toată lumea este bine hrănită”, a mărturisit artistul Song Byeok pentru BBC News, subliniind că realitatea era, de fapt, foarte departe de cea din operele sale de artă.

În 2002, el a fugit în Coreea de Sud, după ce a fost închis într-un lagăr în care fusese torturat zilnic.

„Este foarte greu să trăiești într-un lagăr nord-coreean. Auzi păsările cântând, vezi cerul albastru, ceea ce te face să vrei să mori. Așa că imaginați-vă cât de șocat sunt că acum Kim Jong-un este prezentat într-o lumină pozitivă”, a mai mărturisit Song Byeok.

Pentru nord-coreenii care se află în aceeași situație cu el, este cu atât mai dificil de suportat cum Kim Jong-un a devenit noua vedetă a scenei diplomatice – și asta în contextul summitului dintre liderul de la Phenian și cel de la Washington.

Acum, liderii mai multor țări încearcă să profite de atenția celui care anterior a îngrozit lumea cu programul său nuclear și cu revoltătoarele încălcări ale drepturilor omului, scrie BBC News.

„Atât de mulți oameni au murit din cauza regimului, însă acum mulți îl văd pe Kim Jong-un ca fiind uman. Romanțează imaginea unui dictator și pun într-o lumină atrăgătoare regimul său. Este complet greșit”, a mai adăugat artistul.

La rândul său, Choi Seong-guk a făcut caricaturi comandate de stat, care portretizau spioni occidentali. Acum, el trăiește într-un cartier al capitalei sud-coreene.

„Fiind o persoană care chiar a trăit în Coreea de Nord, mă înfurie foarte tare să aud laudele care îi sunt aduse lui Kim Jong-un. Oamenii care spun aceste lucruri nu au văzut niciodată nord-coreeni ca mine și ca familia mea, care au fost persecutați și bătuți. Nu știu nimic despre cât de îngrozitoare au fost viețile noastre”, a spus artistul de 30 de ani.

După ce a fost prins comercializând copii ale unor filme sud-coreene, el a fost trimis într-un lagăr de muncă. În 2012, a decis să fugă în Coreea de Sud alături de familia sa. Asemenea multor nord-coreeni care trăiesc peste hotare, el va urmări cu atenție întrevederea dintre Kim Jong-un și Donald Trump.

„Mă înfurie să văd poze cu Kim care se plimbă cu lideri globali. Asta nu face decât să îi consolideze imaginea în Coreea de Nord și să spele pe creier mai multe persoane. Lumea are impresia că poți rezolva problemele Coreei de Nord doar printr-o discuție cu Kim Jong-un. Sincer, m-a luat prin surprindere ideea asta. Kim se poartă așa doar pentru că este disperat și nu mai are unde să se ducă. Donald Trump conduce cea mai puternică țară din lume, așa că are acest simț al datoriei față de omenire. Cred că are o strategie, dar sper să nu neglijeze nord-coreenii”, a completat el.

Întrebat de jurnaliștii BBC News dacă și-ar dori să se întoarcă acasă cândva, el a răspuns: „În mod clar. Mi-ar plăcea să organizez o exploziție la Phenian și să le arăt oamenilor mei ce este libertatea de exprimare. Este visul meu de-o viață și sper să se întâmple asta cât sunt încă viu”, a mărturisit Song Byeok cu entuziasm.

