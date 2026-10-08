"Delegaţia ucraineană urmează să se întâlnească mâine în Statele Unite cu Jared Kushner şi Steve Witkoff. (...) Discuţiile ar trebui să dureze două zile", a declarat Zelenski la o conferinţă de presă comună cu ministrul britanic de externe Ed Miliband, adăugând că "mizează de asemenea pe participarea unei echipe europene" la aceste discuţii, scrie AFP, conform Agerpres.

Din această delegaţie ucraineană fac parte şeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, fostul ministru al apărării Rustem Umerov şi alţi doi oficiali, David Arahamia şi Serhii Kisliţia.

După mai mult de o jumătate de an, cei doi emisari ai lui Trump au fost din nou în urmă cu o lună la Moscova, unde s-au reîntâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin, iar imediat apoi au fost în premieră şi la Kiev pentru discuţii cu Zelenski, fără a se înregistra vreun progres, nefiind nici măcar reluate negocierile ruso-ucrainene mediate de SUA.

În urma întâlnirii de atunci cu Witkoff şi Kushner, preşedintele ucrainean a estimat că, în pofida evaluării "pozitive" a discuţiilor cu aceştia, se pare că războiul cu Rusia va continua şi iarna care vine. El a adăugat că problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluţionată decât prin întâlniri directe între şefii de stat, Zelenski cerând astfel din nou o întâlnire cu Putin, condiţionată de acesta din urmă de obţinerea unor progrese suficiente în negocieri la niveluri inferioare.

În declaraţia sa de joi, preşedintele ucrainean s-a declarat în contradicţie cu secretarul american de stat Marco Rubio, conform căruia eforturile de a pune capăt războiului şi situaţia de pe front sunt în "impas", declaraţie făcută de Rubio în timpul unei vizite în Portugalia. Mai mult, într-un interviu separat acordat anterior ziarului grec Kathimerini, şeful diplomaţiei americane a menţionat că în prezent nu vede nicio perspectivă de soluţionare negociată a războiului ruso-ucrainean.

"Nu suntem într-un impas diplomatic", a replicat Zelenski, care a cerut noi sancţiuni împotriva Rusiei, el considerând că în acest mod Rusia ar putea reveni la masa negocierilor.

Marco Rubio a mai avertizat că, în condiţiile impasului "foarte periculos" în care a ajuns acest conflict, beligeranţii riscă să mizeze pe o escaladare sperând că ar putea face astfel cealaltă tabără să cedeze, inclusiv printr-o eventuală campanie de sabotaje în state vecine membre ale NATO care ar putea să extindă conflictul la nivel regional.