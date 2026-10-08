FRB-urile sunt explozii intense de unde radio care pot elibera, în doar câteva milisecunde, o cantitate de energie comparabilă cu cea produsă de Soare în luni sau chiar ani. Aceste impulsuri misterioase au fost descoperite pentru prima dată în 2007 și de atunci îi intrigă pe oamenii de știință. Unii cercetători au speculat chiar că ar putea avea o origine extraterestră, potrivit The Guardian.

Pământul nu exista când s-a produs explozia

Într-un nou studiu publicat în revista Science, cercetătorii au detectat un FRB care a fost produs într-o perioadă în care Universul avea doar aproximativ 3 miliarde de ani. Asta înseamnă că semnalul a traversat „aproximativ 80% din istoria cosmică”. Explozia, denumită FRB 20240304B, este considerată cea mai îndepărtată detectată până în prezent, depășind de peste două ori recordul anterior.

Oamenii de știință au detectat explozia cu ajutorul radiotelescopului MeerKAT din Africa de Sud și au identificat ulterior galaxia-gazdă folosind telescopul spațial James Webb al NASA (JWST).

Dr. Themiya Nanayakkara de la Universitatea din Sydney, unul dintre cercetătorii principali ai studiului, a declarat că, în momentul în care a fost produsă explozia, „nu exista Pământul, nu exista Soarele”. Datele obținute cu ajutorul telescopului James Webb indică faptul că explozia a avut loc într-o „galaxie tânără, foarte mică, în care se formează stele într-un ritm foarte rapid și în care există foarte puține elemente mai grele decât hidrogenul și heliul”.

Există mai multe teorii cu privire la sursa FRB-urilor, una dintre acestea fiind că exploziile provin de la magnetari – stele neutronice cu câmpuri magnetice extrem de puternice.

„Oricare ar fi mecanismul care produce această explozie radio, trebuie să țină cont de faptul că ea poate apărea în... galaxii foarte tinere, cu o cantitate foarte mică de metale”, a spus Nanayakkara.

Din 2007 și până în prezent au fost detectate peste 10.000 de FRB-uri. Unele se repetă în mod continuu, a explicat Nanayakkara, în timp ce „unele se repetă o perioadă, apoi se opresc... iar altele apar o singură dată și nu le mai vedem niciodată”.

Rămâne de văzut dacă noua explozie, provenită de la o distanță record, a fost un eveniment singular sau dacă va produce din nou semnale.

Însă „lucrul interesant la FRB-uri este că nu trebuie să știm ce le provoacă pentru a face unele dintre cercetările pe care le facem acum”, a spus Nanayakkara.

Această explozie „a călătorit timp de 80% din vârsta Universului”, a adăugat cercetătorul. Detectarea mai multor FRB-uri provenite din regiuni îndepărtate ale Universului le-ar putea permite oamenilor de știință să cartografieze materia invizibilă din Universul îndepărtat.

Prof. Matthew Bailes de la Universitatea Swinburne, unul dintre astrofizicienii care au descoperit pentru prima dată FRB-urile, a descris noul studiu drept „o confirmare a cât de puternice sunt FRB-urile pentru studierea Universului”.

Bailes a explicat că aceste explozii reprezintă „un mod foarte fundamental de a număra câți atomi există în Univers”. FRB-urile sunt influențate de particulele prin care trec, ceea ce le permite oamenilor de știință să cuantifice materia care nu poate fi observată cu ajutorul telescoapelor optice.

Dr. Sara Webb, astrofiziciană la aceeași universitate, care nu a participat la cercetare, a explicat că FRB-urile pot fi folosite „practic ca o măsurătoare de-a lungul liniei de vizare pentru a determina câtă materie au trebuit să traverseze pentru a ajunge pe Pământ”.

Descoperirea sugerează că „FRB-urile ar fi putut fi foarte frecvente în Universul timpuriu”, a adăugat ea.