Un băieţel a supravieţuit în mod miraculos şi a fost scos în viaţă din dărâmăturile din nordul ţării.

„Acum câteva minute, un băiat de 11 ani a fost salvat în viaţă în Caraballeda. În acest moment, fiecare viaţă este o sursă de speranţă pentru Venezuela”, a scris aseară târziu pe X preşedinta interimară Delcy Rodriguez, ataşând la mesajul său o înregistrare video a salvării.

Cutremurele cu magnitudinea de 7,2 şi 7,5 care au lovit miercuri nordul statului au lăsat o scenă devastatoare, nenumărate clădiri prăbuşindu-se, în special în La Guaira. Numărul morţilor a crescut la 1.430 sâmbătă, a anunţat preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez. Rodriguez, fratele lui Delcy Rodriguez, a raportat 3.238 de răniţi.

La Geneva, şeful departamentului de ajutor umanitar al ONU, Tom Fletcher, a declarat pentru AFP că peste 50.000 de persoane sunt dispărute.

Prin urmare, se aşteaptă ca numărul victimelor să „crească considerabil”, în contextul „unei operaţiuni de salvare extrem de complexe”.

Cel puţin 28 de persoane de naţionalitate sau origine portugheză, şapte chinezi, şase spanioli, doi brazilieni, un chilian şi un italo-venezuelan se numără printre morţi. Preşedinta Delcy Rodriguez a fost huiduită vineri lângă o clădire prăbuşită într-un cartier bogat din Caracas. Cutremurele au fost resimţite până în Columbia şi Brazilia.

De atunci, au fost raportate peste 300 de replici. Venezuela este o ţară expusă riscului de cutremure, chiar dacă nu a mai fost înregistrat niciun cutremur major acolo din 1997.