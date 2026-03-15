În videoclip, premierul zâmbitor comandă o cafea la tejgheaua unei cofetării din apropierea Ierusalimului.

Când interlocutorul său remarcă: "Pe reţelele de socializare se zice că eşti mort", Netanyahu răspunde, cu ceaşca în mână: "Aş muri pentru o cafea, aşa cum aş muri pentru poporul meu".

"Vrei să numeri câte degete am?", continuă el, batjocoritor, arătându-şi pe rând cele două mâini, referindu-se la speculaţiile de pe reţelele de socializare cu privire la filmul ultimei sale alocuţiuni televizate: unii internauţi au avut impresia că au văzut şase degete, sugerând că ar fi vorba de un videoclip generat de inteligenţa artificială.

"Rămâneţi vigilenţi şi respectaţi instrucţiunile apărării civile. Vom face tot posibilul să vă uşurăm viaţa cât mai curând posibil", a adăugat prim-ministrul israelian, în contextul în care ţara se află sub focul zilnic al rachetelor iraniene, de la lansarea războiului israeliano-american împotriva Iranului, pe 28 februarie.

"Facem lucruri pe care nu le pot detalia. Chiar şi în acest moment, continuăm să atacăm Iranul şi Hezbollah în Liban", a concluzionat el.

Chiar duminică, Gardienii Revoluţiei iraniene au promis că îl vor "vâna şi ucide" pe prim-ministrul Netanyahu, "dacă acest criminal care ucide copii este încă în viaţă", potrivit site-ului lor web.