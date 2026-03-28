Bărbatul de aproximativ 60 de ani transportat la spital cu suspiciune de arsuri şi intoxicaţie cu fum nu a rămas internat.

„În data de 27 martie a.c., în jurul orei 23:30, o femeie a sesizat, prin apel la 112, faptul că un incendiu a izbucnit la mai multe locuinţe din municipiul Turda (...) Din primele verificări a reieşit faptul că incendiul ar fi izbucnit la o locuinţă, ulterior extinzându-se la aproximativ 21 de locuinţe situate în proximitate”, a transmis, sâmbătă, IPJ Cluj.

Sursa citată a precizat că locuitorii au reuşit să se autoevacueze până la sosirea forţelor de intervenţie.

„În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul infracţiunii de distrugere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor producerii incendiului”, a mai transmis sursa citată.

Bărbatul de aproximativ 60 de ani transportat la spital cu suspiciune de arsuri şi intoxicaţie cu fum nu a necesitat internare.

Medicii au constatat că nu are arsuri, fiind vorba doar de o uşoară intoxicaţie cu fum.

Toată noaptea de vineri spre sâmbătă zeci de pompieri au intervenit pentru limitarea şi stingerea unui incendiu de amploare, care a cuprins mai multe locuinţe situate pe strada Margaretelor din municipiul Turda.