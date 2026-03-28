Iar sâmbătă, avem un nou Screamer. Făcut de același studio.

În lumea jocurilor video, când un titlu reapare, așa după o pauză lungă, lungă - în acest caz 30 de ani, se numește reboot.

Screamer este un reboot al seriei apărute în 1995, doar că acum avem și o poveste plus niște referințe clare din cultura anime, așa că între curse, ai senzația că te uiți la niște desene animate. Fiecare personaj e acolo ca să susțină întreaga poveste care te face să revii în joc.

Și cum sunt câteva ore bune de petrecut pe-acolo, o să ai ce să urmărești. Nu o să găsești mașini din lumea reală aici, toate sunt niște invenții parcă aduse din viitor, fără nicio logică în control. Te folosești de maneta stângă pentru viraj, iar cu cea dreaptă vei face derapaje controlate în curbele mai strânse.

Vehiculele sunt multe și variate și fiecare inamic are propriul vehicul, după sufletul lui. Evident, personalizarea lor e ceva special. Nu există niciun pic de simulare, pe aici. Nu e Assetto Corsa. E doar un arcade, așa cum nu prea se mai fac. Unde intri doar de fun. Poți să te joci cu până la patru jucători, în același timp, pe aceeași consolă. Iarăși un lucru pe care nu l-am mai văzut de ceva timp.