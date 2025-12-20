Negocieri SUA–Rusia pe tema Ucrainei: Kirill Dmitriev, în drum spre Miami

Stiri externe
20-12-2025 | 12:33
Kirill Dmitriev
Profimedia

Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a confirmat sâmbătă că se află în drum spre Miami, unde are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai Casei Albe privind planul de pace pentru Ucraina, informează EFE.

autor
Vlad Dobrea

"În drum spre Miami", a scris Dmitriev pe contul său de X.

El a adăugat că călătoria sa are loc în timp ce "susţinătorii războiului încearcă pe toate căile să submineze planul de pace al Statelor Unite pentru Ucraina".

Rusia a afirmat în urmă cu două zile că reprezentantul său va pleca în curând la Miami pentru consultări cu partea americană.

"Ne pregătim pentru anumite contacte cu interlocutorii noştri americani pentru a primi informaţii despre rezultatele muncii pe care americanii au efectuat-o cu europenii şi ucrainenii", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Citește și
Elon Musk
Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat

În acelaşi timp, Kremlinul s-a declarat sceptic cu privire la contribuţia pe care ţările europene ar fi putut-o aduce la planul de pace iniţial, prezentat de administraţia preşedintelui american Donald Trump.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat vineri că observă "anumite semnale" din partea Ucrainei privind disponibilitatea Kievului de a dialoga.

Între timp, emisarul SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, s-a întâlnit vineri, la Miami, cu reprezentanţi ai ţărilor europene, inclusiv din Ucraina, pentru a avansa negocierile privind un acord de pace cu Rusia. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, SUA, negocieri, Kirill,

Dată publicare: 20-12-2025 12:33

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat
Stiri externe
Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat

Elon Musk a câştigat un apel în faţa Curţii Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanţă inferioară.

Gaza nu se mai confruntă cu foamete, arată un studiu susținut de ONU
Stiri externe
Gaza nu se mai confruntă cu foamete, arată un studiu susținut de ONU

În Fâșia Gaza nu mai există foamete, potrivit unui raport publicat vineri de o organizație pentru securitate alimentară susținută de Organizația Națiunilor Unite, informează Politico

Donald Trump şi nouă mari companii farmaceutice ajung la un acord pentru reducerea preţurilor medicamentelor
Stiri externe
Donald Trump şi nouă mari companii farmaceutice ajung la un acord pentru reducerea preţurilor medicamentelor

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi nouă mari companii farmaceutice au anunţat vineri acorduri pentru reducerea semnificativă a preţurilor medicamentelor în programul Medicaid şi pentru pacienţii care plătesc direct.

Recomandări
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
Stiri Economice
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro.  

Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară
Stiri externe
Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.

 

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Decembrie 2025

02:28:14

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28