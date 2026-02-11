La doar 11 ani, Touren Pope este deja un nume cunoscut în lumea paleontologiei, după o descoperire spectaculoasă făcută alături de bunicii săi, scrie People.

Anul trecut, în timp ce căuta pietre împreună cu bunicii săi pe terenuri publice administrate de Biroul pentru Administrarea Terenurilor (BLM) din sud-vestul statului Wyoming, băiatul a dat peste rămășițe fosilizate de țestoasă vechi de milioane de ani.

„Am mers să căutăm pietre și am găsit niște scoici albe… unele erau sparte, altele nu… foarte fragile. Apoi m-am plictisit, am început să fac lucruri ciudate și am găsit-o”, a povestit băiețelul, potrivit Wyoming News Now.

Conform unui comunicat BLM, animalul preistoric a rămas îngropat în zona care odinioară era Lacul Gosiute timp de aproape 48 de milioane de ani. În trecut, actualul arid Bazin Greater Green River era o câmpie tropicală inundabilă, populată de pești, crocodili și țestoase.

Bunicii au realizat imediat că este vorba despre ceva special și au trimis o fotografie mamei lui Touren, Tessa Patterson, geolog amator.

„Ne-a uimit pe toți”, a declarat ea pentru Wyoming Public Media.

Familia a respectat procedurile și a raportat descoperirea către BLM, iar specialiștii în paleontologie de la Rock Springs Field Office au intervenit rapid.

„În câteva minute ne-am dat seama că era o carapace de țestoasă destul de completă și merita colectată”, a explicat specialistul de muzeu J.P. Cavigelli, membru al echipei de excavare.

Oficialii au confirmat că fosila este „aproape completă și remarcabil de bine conservată”. Țestoasa a fost clasificată drept specie cu carapace moale, un tip care are și astăzi numeroși descendenți.