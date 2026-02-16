Într-un interviu pentru The Telegraph, Margus Tsahkna a declarat că statele baltice Estonia, Letonia și Lituania vor respinge orice invadatori, iar acest lucru va fi urmat de un contraatac devastator pe teritoriul rus.

Tsahkna anunţă un contraatac direct

„Vom duce războiul în Rusia și vom lansa atacuri în adâncul teritoriului rus. Știm exact ce avem de făcut. De aceea accelerăm acum investițiile și ne dezvoltăm capacitățile... de aceea investim 5 % din PIB în apărarea regiunii noastre.”, a declarat Tsahkna.

Tsahkna se referea la îngrijorările din cercurile de apărare că Vladimir Putin intenționează să invadeze și să ocupe parțial un stat baltic după sfârșitul războiului din Ucraina, într-un test major al hotărârii NATO.

Într-un joc de război recent, imaginat de foști oficiali ai NATO și ai armatei germane, Rusia a invadat Lituania și și-a atins majoritatea obiectivelor în câteva zile. Narva, un oraș estonian situat lângă granița cu Rusia, a fost, de asemenea, identificat ca o potențială țintă a invaziei.

Însă Tsahkna, care a vorbit în marja Conferinței de securitate de la München, a afirmat că astfel de scenarii sunt depășite, întrucât statele baltice și-au mărit considerabil cheltuielile pentru apărare și sunt mai mult decât capabile să riposteze împotriva Rusiei.

Planurile vechi sunt respinse

„Planurile din trecut erau pur și simplu: «dacă Rusia atacă, NATO va câștiga în cele din urmă războiul». În acest caz, nu va mai rămâne niciun estonian în viață. Așadar, nu ne interesează acest tip de planuri. Acesta este planul nostru, deoarece nu există alt plan. Nu putem lăsa Rusia să intre în statele baltice și [abia] apoi să ripostăm.”, a afirmat el.

Simularea din Lituania, organizată de ziarul german Die Welt, s-a dovedit extrem de controversată, deoarece Rusia a ieșit din ea ca victorioasă, în timp ce NATO a rămas paralizată de indecizie.

În timpul simulării, Statele Unite au refuzat să invoce articolul 5, tratatul de apărare reciprocă al NATO, din cauza temerilor că acest lucru ar declanșa un al treilea război mondial. Iar Germania nu a reușit să respingă trupele ruse invadatoare, în ciuda faptului că avea o brigadă staționată în Lituania.

Simularea a prevăzut că Rusia își va justifica invazia prin fabricarea unei „crize umanitare”, similară tacticii sale de a pretinde că invazia Ucrainei a fost lansată în sprijinul minorităților rusofone oprimate.

Trupele ruse avansează în scenariu

În timpul simulării, trupele ruse au capturat orașul lituanian Marijampolė înainte de a prelua controlul asupra trecătorii Suwalki, importantă din punct de vedere strategic.

Rezultatul jocului de război i-a iritat pe liderii baltici, deoarece presupunea în mare măsură că aceștia ar fi incapabili să riposteze împotriva unei forțe invadatoare.

„Astfel de scenarii sunt, sincer, jignitoare pentru țările din prima linie, care sunt prea des descrise ca obiecte pasive, mai degrabă decât ca subiecți cu voință proprie”, a declarat Sven Sakkov, ambasadorul Estoniei în Marea Britanie, într-o postare recentă pe X.

Gintaras Bagdonas, colonel lituanian în rezervă, a declarat pentru postul public de televiziune LRT: „Ceea ce este scris acolo este o absurditate. Nu cunosc obiectivele acelui joc de război – poate că sunt excesiv de politice, menite să arate o amenințare sau să educe propriul public, cetățenii germani sau alți cetățeni europeni.”