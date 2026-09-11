Conform modificării propuse, publicată în Registrul Federal de Departamentul american pentru Securitate Internă, persoanele cu vize H-1B şi cu anumite alte tipuri de vize temporare de muncă ar trebui să părăsească ţara imediat după încetarea raportului de muncă - o măsură care ar putea afecta puternic marile companii americane de tehnologie, care se bazează în mare măsură pe lucrători străini, scrie Reuters, citat de News.ro.

Este cea mai recentă măsură adoptată de preşedintele american Donald Trump pentru limitarea imigraţiei legale de la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025. Administraţia sa a introdus, de asemenea, taxe mai mari pentru vizele destinate lucrătorilor calificaţi şi a suspendat recent programările pentru vize de imigrare la misiunile diplomatice americane din întreaga lume, în timp ce implementează un nou program de pregătire.

Perioada de grație, valabilă din 2017

Companiile afectate de schimbare s-ar putea confrunta cu unele perturbări, a scris DHS în propunerea sa, precizând însă că locurile de muncă respective ar putea fi ocupate de lucrători americani. În anumite situaţii, lucrătorii imigranţi care părăsesc ţara ar putea depune din nou o cerere dacă angajatorul înaintează o petiţie în numele lor, a adăugat departamentul.

„DHS presupune că aceştia fie vor oferi aceleaşi locuri de muncă unor lucrători americani cu calificări echivalente, fie vor parcurge procedura de depunere a petiţiei I-129, în funcţie de necesarul lor de personal”, se arată în document.

Perioada de graţie de 60 de zile, în vigoare din 2017, le oferă lucrătorilor străini timp pentru a-şi găsi un alt loc de muncă în SUA sau pentru a-şi pune în ordine situaţia personală - fie că este vorba despre vânzarea unei locuinţe sau retragerea copiilor de la şcoală - înainte de a părăsi ţara.

„Mulţi lucrători H-1B se află aici de ani de zile, iar ei şi familiile lor s-au integrat în comunităţile în care trăiesc”, a declarat Gabriel Chin, profesor la Facultatea de Drept a Universităţii California, Davis. „Nu văd niciun motiv legitim pentru a-i obliga să plece doar pentru că îşi schimbă locul de muncă.”

Vize esenţiale pentru companiile de tehnologie

Vizele H-1B, create de Congres în 1990, sunt deosebit de importante pentru companiile din sectorul tehnologic care recrutează specialişti din India şi China, permiţându-le să ocupe posturi pentru care, uneori, nu există suficienţi lucrători americani calificaţi.

Companii de consultanţă precum Deloitte, PwC şi Ernst & Young, precum şi firme de externalizare precum Tata Consultancy Services, Infosys, HCL Tech şi LTIMindtree se numără printre principalii sponsori ai vizelor H-1B.

Avocaţii firmei Berardi Immigration Law, specializată în probleme de imigraţie în mediul de afaceri, au declarat că măsura ar „reduce drastic intervalul de timp de care dispun echipele de resurse umane pentru a gestiona concedierile şi procedurile de plecare în cazul angajaţilor străini”.

„Se pare că în fiecare săptămână această administraţie anunţă o nouă măsură care face viaţa mai dificilă pentru imigranţii din SUA şi pentru companiile şi comunităţile care depind de ei”, a declarat Todd Schulte, preşedintele FWD.us, o organizaţie care militează în domeniul imigraţiei.

Cine va suferi

Dacă va fi implementată, modificarea se va aplica şi deţinătorilor vizelor E-1 pentru comercianţi internaţionali; vizelor E-2; vizelor L-1 pentru activităţi temporare desfăşurate de directori sau manageri ai companiilor internaţionale; vizelor O-1 pentru persoane cu „abilităţi extraordinare” în domeniul ştiinţei, sportului sau artelor; precum şi lucrătorilor profesionişti cu statut TN.

Măsura îi va afecta, de asemenea, pe deţinătorii vizelor H-1B1 pentru lucrători calificaţi din Singapore şi Chile şi pe cei ai vizelor E-3 pentru lucrători specializaţi din Australia.

Propunerea va fi supusă unei perioade de consultare publică de două luni înainte de a putea fi adoptată în forma finală.