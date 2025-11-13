MrBeast inaugurează un parc temporar în Arabia Saudită. „Abia aștept să puteți trăi această experiență”

MrBeast, youtuberul cel mai urmărit de pe planetă, a deschis joi în Arabia Saudită un parc de distracţii temporar inspirat de videoclipurile sale de succes, un nou semn al apetitului regatului pentru divertisment, informează AFP.

Numit „Beast Land", parcul va fi deschis publicului între 13 noiembrie şi 27 decembrie, în cadrul „Riyadh Season", marele festival anual lansat pentru a promova capitala saudită drept pol turistic.

„Majoritatea publicului nostru se află în afara Americii de Nord, cu o puternică concentrare de spectatori în Orientul Mijlociu (... )", a explicat de la Riad youtuberul cu peste 450 de milioane de urmăritori.

„„Este cel mai nebunesc lucru pe care l-am făcut vreodată”

„Este cel mai nebunesc lucru pe care l-am făcut vreodată, abia aştept să puteţi trăi această experienţă", a declarat influencerul într-un videoclip filmat în faţa porţilor parcului.

În spatele lui, un uriaş cap de felină de culoare albastră, brăzdat de fulgere violete, aminteşte de celebrul său logo.

Gura deschisă a animalului serveşte drept intrare către un parc cu jocuri de lumini şi ecrane uriaşe, având ca sursă de inspiraţie provocările spectaculoase, cu premii puse în joc, de pe canalul său de YouTube.

Cu peste 75% dintre saudiţi cu vârsta sub 35 de ani, Arabia Saudită se remarcă printr-o populaţie tânără, ultra-conectată.

Rata de penetrare a smartphone-urilor în ţară ajunge la 98,2%, mult peste media mondială, în timp ce cea a internetului este de 97,9%, potrivit companiei PwC, care afirmă că saudiţii se numără printre „cei mai mari consumatori de media din lume".

MrBeast contribuie la strategia economică

În vârstă de 27 de ani, Jimmy Donaldson (numele real al lui MrBeast) a construit un adevărat imperiu digital prin intermediul companiei sale, Beast Industries.

Numit în 2023 de revista Time printre cele mai influente personalităţi din lume, MrBeast deţine o avere estimată la circa o jumătate de miliard de dolari, evalua în acelaşi an revista Forbes.

Arabia Saudită a multiplicat în ultimii ani parteneriatele cu figuri celebre din lumea divertismentului, de la Will Smith la Cristiano Ronaldo şi Jennifer Lopez.

Această nouă colaborare se înscrie în strategia de diversificare economică a celui mai mare exportator de petrol din lume, promovată de prinţul moştenitor Mohammed bin Salman.

