Moscova se pregătește de anexare. În Piața Roșie sunt instalate scene și tribune pentru presupuse celebrări populare

În Piața Roșie din Moscova sunt instalate scene și tribune pentru presupuse celebrări populare, care ar urma să aibă loc în acest weekend.

Sunt voci care spun, însă, că Putin ar putea să amâne anexarea teritoriilor ucrainene, pentru că armata sa înregistrează înfrângeri pe linie.

Departamentul de stat i-a îndemnat apăsat pe cetățenii americani să părăsească Rusia. La fel și Ministerul român de Externe, care i-a sfătuit pe ai noștri să plece de urgență din această țară.

Maria Sittel: ”Alegerea a fost făcută. Patru regiuni au votat în mod copleșitor pentru a deveni noi entități teritoriale ale Rusiei. Astea sunt datele preliminare, după numărarea voturilor”.

Anexarea regiunilor Luhansk, Donețk, Herson și Zaporojie la Rusia este o chestiune de ore, după ce referendumurile au fost validate, iar rezultatul - covârșitor în favoarea alipirii. Liderii puși de ruși în fruntea regiunilor au plecat deja la Moscova, pentru a cere în mod oficial alipirea teritoriilor la Federația Rusă.

Leonid Pasechnik, liderul regiunii Luhansk: ”Dragă Vladimir Vladimirovici (Putin), mă adresez ție în numele oamenilor din regiunea Luhansk. Ținând cont de referendumul aprobat de locuitorii republicii, te rog să iei în considerație aderarea Republicii Populare Luhansk la Rusia, ca entitate teritorială a Federației Ruse”.

Toată lumea așteaptă discursul pe care Putin ar urma să-l susțină pe 30 septembrie în plenul parlamentului rus. Unii analiști se așteaptă ca liderul de la Kremlin să închidă granițele țării, să anunțe mobilizarea generală. Sau să dea un ultimatum Ucrainei, să părăsească regiunile unde au fost organizate aşa-zisele referendumuri. În afară de ruși, nimeni nu crede că votul s-a desfășurat corect.

Mykola Moroz, supraviețuitor al unui atac: ”Am citit pe Telegram, e... totul e minciună. Totul e minciună. Ieri au postat pe Telegram cum rușii se plimbau pe străzi chemând oamenii la vot și nimeni nu ieșea afară”.

La Moscova, starea de spirit este una bună printre susținătorii anexării teritoriilor ucrainene.

Viktor, rezident Moscova: ”Asta nu înseamnă că vrem noi o țară mai mare, chestia e că (estul Ucrainei) a fost mereu teritoriu rusesc. Acum s-a întors acasă”.

În teritoriile ocupate de ruși, însă, localnicii speră să apuce finalul conflictului și se bucură cu jumătate de gură că urmează să fie anexați de Rusia.

Sergey Mishin, rezident Luhansk: ”Aștept să vină pacea și prosperitatea. Sper să nu mai moară oameni. Sunt mândru că o să trăiesc în Rusia. Sper la ce e mai bun și sper să fie schimbări în bine”.

Parlamentul rus ar urma să ia o decizie în privința anexării estului Ucrainei abia săptămâna viitoare. Unii analiști nu sunt, însă, convinși că Vladimir Putin va semna decretele de anexare, în condițiile în care armata ucraineană înregistrează victorie după victorie în Donbas, iar rușii sunt în retragere pe frontul din nordul Ucrainei.

Dmitry Oreshkin, analist politic: ”Pericolul major pentru Putin, după aceste referendumuri, este că, dacă pierde orașul Liman, atunci aceeași societate patriotică (rusă) își va scoate suzeta din gură și va da vina pe Putin pentru că nu a putut să protejeze teritorii devenite ale Rusiei”.

Responsabili de la Moscova au declarat explicit că Rusia va fi dispusă să accepte reluarea dialogului cu Europa doar dacă va fi recunoscută necondiționat alipirea celor 4 regiuni plus Crimeea la Federația Rusă. Uniunea Europeană a răspuns cu noi sancțiuni impuse Rusiei și cu respingerea categorică a pretențiilor.

Ursula von der Leyen, șefa comisiei Europene: ”Mobilizarea și amenințările lui Putin că va folosi arme nucleare sunt pași noi spre escaladarea conflictului. Nu acceptăm simulacrul de referendum și niciun fel de anexare a Ucrainei și suntem hotărâți să facem Kremlinul să plătească pentru această escaladare a situației”.

Pe front, armata rusă e pe cale să piardă orașul Lîman, încercuit de ucraineni.

Unitățile proaspăt mobilizate au ajuns în zona de conflict, dar disciplina lasă de dorit. Comandantul batalionului de voluntari ruși Vostok, Aleksandr Hodakovski, a scris pe rețelele sociale că nou-veniții se poartă ca niște animale crescute la zoo care sunt eliberate în sălbăticie. Nici măcar comandanții unităților mobilizate nu au habar ce se va întâmpla în continuare cu ei.

Ofițer: ”Am venit aici în urmă cu trei zile, la fel ca voi. M-au luat din vacanță și m-au pus comandant al unui regiment pe care nu l-am format eu pentru pregătire sau altceva. Nu știu unde o să fim trimiși. Nu știu nici ce arme vom primi. În momentul ăsta, principala problemă e să începeți instrucția, restul va fi livrat după aceea”.

Militarii ruși nu stau bine nici cu moralul.

Dmitry: ”Am lăsat acasă doi copii și o soție, de mama mea în vârstă și neputincioasă nu se mai îngrijește nimeni. Am primit ordinul la locul de muncă, m-au luat direct de acolo, fără examinare medicală, fără nimic. Am hipertensiune diagnosticată după ce am terminat armata”.



Ca să scape de coșmarul războiului, zeci de mii de ruși continuă să ia cu asalt frontierele încă deschise ale Rusiei. La granița cu Kazahstanul, oamenii așteaptă în corturi improvizate pe marginea șoselei să-și continue drumul. Iar în acest punct de trecere a frontierei cu Georgia, traficul rutier a fost blocat ieri ore în șir, din cauza numărului mare de oameni care voiau să scape de mobilizare. Rușii au fost întâmpinați cu bannere anti-război de câțiva protestatari georgieni care nu au uitat că Rusia le-a invadat țara în 2008.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 29-09-2022 08:02