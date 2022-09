Soldat rus înregistrat în timp ce spunea că a primit ordin să ucidă „pe toți cei pe care îi vede”, inclusiv civili ucraineni

Înregistrarea obținută de The New York Times arată că soldatul rus i-a mărturisit iubitei sale cu care vorbea la telefon că a primit ordin ca el și colegii săi să-i ucidă „pe toți pe care îi văd”.

Ordinul ar fi venit de la comandantul său care a cerut trupelor să omoare civili ucraineni.

Acest ordin contravine legilor dreptului internațional și este considerat o „crimă de război”.

În conversația cu iubita sa, soldatul său identificat doar după prenume, Serghei, a spus că a primit ordin să-i ducă pe civilii ucraineni în pădure pentru a-i executa.

Serghei: „Ne-au spus că, unde mergem, sunt o mulțime de civili care se plimbă prin jur. Și ne-au dat ordin să-i ucidem pe toți cei pe care îi vedem”.

Iubita lui Serghei: „De ce naiba?”

Serghei: „Pentru că s-ar putea să ne ofere pozițiile... Se pare că asta o să facem. <<Ucide orice civil care trece pe lângă el și târăște-l în pădure...>> Am devenit deja un criminal. De aceea nu vreau să mai ucid oameni, mai ales pe cei pe care va trebui să-i privesc în ochi”.

Uciderea civililor este o crimă de război, conform Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale.

Potrivit statutului, „dirijarea intenționată a atacurilor împotriva populației civile sau împotriva unor civili individuali care nu participă direct la ostilități ar fi considerată una dintre încălcările grave ale legilor în conflictul armat internațional”.

O mulțime de conversații telefonice neautorizate ale soldaților ruși au fost înregistrate și au ajuns în spațiul public. Multe dintre apeluri au avut loc în martie, în zona Bucha, o suburbie a Kievului unde au fost masacrați civili ucraineni.

Tot atunci au fost făcute publice înregistrări ale soldaților care vorbeau cu mamele, iubitele, soțiile și prietenii lor și cărora le povesteau despre atrocitățile pe care trebuie să le comită, obligați fiind.

Sursa: The New York Times, The Times

Dată publicare: 29-09-2022 10:12