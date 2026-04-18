Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a avertizat Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania pe 16 aprilie că Moscova își rezervă ceea ce el a descris drept „dreptul la autoapărare” în cazul în care dronele ucrainene ar ataca Rusia prin spațiul lor aerian, a raportat agenția de știri TASS, controlată de Kremlin.

Declarațiile vin în urma unui avertisment separat din partea Moscovei, cu o zi înainte, potrivit căruia sprijinul european pentru capacitățile Ucrainei în materie de drone ar putea avea „consecințe imprevizibile”, acuzând mai multe țări că au devenit parte a „flancului strategic” al Kievului, scrie Kyiv Independent.

Șoigu, care a ocupat funcția de ministru al Apărării al Rusiei când Moscova a lansat invazia pe scară largă în 2022, s-a referit la incidentele în care drone s-au prăbușit în Finlanda și țările baltice în timpul atacurilor ucrainene asupra Ust-Luga, un important port rus de adâncime din Golful Finlandei.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat anterior că Ucraina deținea informații care sugerau că Rusia a redirecționat în mod deliberat drone către statele baltice și Finlanda pentru a intensifica tensiunile.

Șoigu a afirmat, fără a furniza dovezi, că atacurile cu drone ucrainene asupra Rusiei au fost lansate din ce în ce mai des prin statele baltice, via Finlanda.

„Acest lucru s-ar putea întâmpla în două scenarii: fie sistemele occidentale de apărare aeriană sunt extrem de ineficiente... fie statele în cauză permit în mod deliberat utilizarea spațiului lor aerian, ceea ce înseamnă că sunt complice active la agresiunea împotriva Rusiei”, a spus el.

„În acest din urmă caz, în conformitate cu dreptul internațional, intră în vigoare articolul 51 din Carta ONU privind dreptul inerent al statelor la autoapărare în cazul unui atac armat.”

Statele baltice au respins acuzațiile similare lansate de mijloacele de propagandă rusești, calificând afirmațiile Moscovei drept false și negând faptul că Ucraina ar fi folosit spațiul lor aerian pentru a lansa atacuri.

De la începutul războiului pe scară largă, Rusia a lansat în repetate rânduri amenințări la adresa țărilor europene.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk și alți înalți oficiali europeni au avertizat anterior că Moscova ar putea fi pregătită pentru o eventuală confruntare militară cu Europa până în 2027.