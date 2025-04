Momentul viral în care JD Vance scapă trofeul campionatului naţional al statului Ohio, la festivitatea de la Casa Albă

La încheierea ceremoniei de pe peluza de sud a Casei Albe, Vance a început să ridice trofeul acordat statului Ohio pentru câştigarea meciului de campionat naţional din 2024 din cadrul College Football Playoff din ianuarie, însă - în timp ce fanfara Casei Albe cânta piesa „We are the Champions” a trupei Queen - nu a fost momentul triumfal pe care Vance îl spera.

Baza trofeului de 35 de kilograme s-a rupt în timp ce Vance îl ţinea în sus, ajutat de TreVeyon Henderson, fundaşul echipei Ohio State.

I didn’t want anyone after Ohio State to get the trophy so I decided to break it https://t.co/rS3Vw3BdO6