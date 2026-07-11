Un taur s-a desprins de grup încă de la începutul traseului de 875 de metri și a intrat în plin într-un grup de participanți, lovindu-l pe unul dintre ei cu cornul în partea laterală a feței.

Animalele masive au doborât mai mulți alergători, care s-au împiedicat unii de alții și au provocat busculade pe parcursul cursei, de aproximativ două minute și jumătate, până la arena de coride.

Potrivit Spitalului Universitar din Navarra, bărbatul împuns de taur cu cornul a fost rănit grav.

Alte 12 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru diverse contuzii și traumatisme.