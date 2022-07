Misterul unei cumpărătoare anonime de whisky. A cheltuit o sumă fabuloasă pe un butoi de „istorie lichidă”

Băutura, care stabilește un record mondial potrivit The Sun, este cunoscută sub numele de Cask No. 3 și a fost produsă în 1975 de distileria Ardbeg din Scoția, de pe insula Islay.

Înainte de acest butoi de whisky, cel mai scump butoi a costat un milion de lire sterline, un record stabilit cu doar câteva luni mai devreme pentru un Macallan din 1988.

Butoiul Ardbeg, luat de o femeie din Asia, este de așteptat să producă 440 de sticle, cumpărătorul primind 88 dintre ele anual timp de cinci ani, și nu pe toate odată.

Cât valorează o sticlă din butoiul de whisky de la distileria Ardbeg din Scoția

Shutterstock

Prețul de licitație înseamnă că fiecare sticlă valorează peste 36.000 de lire sterline, adică peste 210.000 lei.

Zvonurile indică faptul că femeia care a cumpărat butoiul este un mare fan al Scoției, după ce a vizitat Highlands.

Whisky-ul a fost descris ca având „un gust afumat, cu note de fructe uscate, potpurri care a stat la soare și nuci”.

Expert în whisky: Butoiul este „o bucată remarcabilă de istorie lichidă”

Scriitorul și expertul în whisky Charles MacLean a descris butoiul de 16 milioane de lire sterline (93,3 milioane de lei) drept „o bucată remarcabilă de istorie lichidă”.

„Factorii care fac ca un anumit whisky să fie demn de investiții sunt: raritate, aromă și varietate. Iar colecționarii iubesc scotch-ul, din cauza provenienței și istoriei,” a adăugat el.

Prețul final include costuri precum depozitare, asigurare, îmbuteliere, etichetare, vizite la distilerie și taxe.

Suma plătită de colecționară pentru butoi a fost peste dublul sumei pe care proprietarul fabricii Ardbeg a plătit-o pentru distilerie și toate stocurile sale în 1997.

Sursa: The Sun Etichete: , , , , , , Dată publicare: 10-07-2022 10:34