Ministrul care și-a depus demisia, după ce a întârziat la o ședință: „Sunt profund rușinat”

Totodată, atunci când i s-a solicitat să răspundă la o întrebare, Michael Bates a părut să nu fie pregătit, astfel că a decis să își anunțe demisia, informează The Independent.

„Cu permisiunea Camerei, aș dori să îi ofer scuzele mele sincere doamnei Lister, pentru că nu am fost în stare să răspund la o întrebare foarte importantă. Timp de cinci ani, a fost privilegiul meu să răspund la întrebări în numele Guvernului și întotdeauna am considerat că trebuie să ne ridicăm la cele mai înalte standarde atunci când oferim răspunsuri la întrebările legitime ale Legislativului. Mă simt complet rușinat că nu mi-am făcut datoria și, de aceea, vă ofer demisia mea”, a spus ministrul.

Treasury Minister Lord Bates just resigned from the government after apologising for missing a question from Labour's Baroness Lister of Burtersett. pic.twitter.com/3hLXmaDC2B