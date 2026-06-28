Anunțul a fost făcut de soția sa, Tatiana Lunina. Veteranul de război, care ceruse să fie primit la Kremlin pentru a-i spune președintelui „întregul adevăr” despre situația din armată, este acum în detenție administrativă pentru 11 zile.

Militarul Aleksandr Lunin, participant la războiul din Ucraina, a publicat pe 25 iunie un mesaj video în care, îmbrăcat în uniformă și cu medalii pe piept, i se adresa direct lui Vladimir Putin. El a cerut să fie primit la Kremlin, în direct la televiziune, pentru a-l informa despre abuzurile din armată. În înregistrarea virală, el acuza că militari ruși sunt deținuți, torturați sau uciși pentru că au refuzat să execute ordine pe care le cataloghează drept sinucigașe sau pentru că nu au dat bani comandanților. Fără a prezenta probe, el a susținut că vorbește și în numele unor oficiali anonimi din Ministerul Apărării și FSB.

Amenințarea care a cutremurat Kremlinul

Cel mai șocant pasaj din mesajul său a fost amenințarea directă: dacă Putin refuză să-l primească, „armata își va întoarce armele împotriva Kremlinului”. Înregistrarea a fost vizionată de milioane de ori în mai puțin de 24 de ore, în ciuda restricțiilor de acces la rețelele sociale din Rusia.

Ulterior, însă, Lunin a părut să retracteze. A afirmat că nu a amenințat cu o insurecție, ci că doar a vrut să-l alerteze pe președinte cu privire la presupusele abuzuri. Soția sa a publicat un mesaj în care spunea că acesta i-a cerut să nu mai dea interviuri și să nu răspundă la comentarii, precizând că este în viață și sănătos.

Percheziții și arest

În noaptea de vineri spre sâmbătă, polițiștii au percheziționat locuința familiei Lunin în regiunea Voronej, confiscând dispozitive de stocare, computere și hard-diskuri. Aleksandr nu se afla acasă – plecase cu o zi înainte la Moscova. Canalul său de Telegram a anunțat ulterior că veteranul a fost plasat în detenție administrativă pentru 11 zile.

Reacția Kremlinului: prudență și formulări „ciudate”

Kremlinul a reacționat cu prudență. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat vineri că autoritățile știu de existența apelului, dar nu vor comenta până nu-l examinează, apreciind că mesajul pare să conțină „formulări destul de ciudate”.

Scandalul intervine la aproape trei ani de la insurecția abandonată a grupării Wagner, condusă de Evgheni Prigojin, care și-a trimis oamenii în marș spre Moscova în iunie 2023. iar autoritățile ruse par să fi rămas extrem de sensibile la orice semn de nesupunere în rândul forțelor armate.