Mii de soldați israelieni sunt pregătiți să înceapă o incursiune terestră în Fâșia Gaza. „Va fi greu”

Civilii palestinieni, care speră să se refugieze în Egipt, așteaptă cu orele la punctul de trecere de la Rafa, care ba este deschis, ba închis.

Între timp, bilanțul carnagiului comis de Hamas în sudul Israelului a depășit 1.200 de morți, după ce armata a găsit câteva sute de cadavre în kibuțuri distruse.

Există și supraviețuitori, care au povestit terifiați ce au făcut că să scape. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional!

În kibuțul Kfar Ază, aflat la doar câțiva kilometri de Fâșia Gaza, militarii israelieni sosesc în număr tot mai mare. E unul dintre locurile de unde ar putea fi lansată o operațiune terestră în Gaza.

Kibuțul a fost atacat sâmbătă dimineață de câteva zeci de militanți Hamas. Armata israeliană a reușit să îl elibereze abia după două zile de lupte. Majoritatea populației a fost ucisă cu sălbăticie de islamiști, spune generalul care a coordonat operațiunea.

Davidi Ben Zion, general: „Au ucis copii în fața părinților lor și apoi i-au ucis și pe părinți. Au ucis părinți și am găsit copiii lângă părinții uciși, au tăiat capetele oamenilor. Așteptăm să trecem de la apărare la atac”.

Armata israeliană a dat publicității imagini filmate de camerele de supraveghere cu primele momente ale atacului. În fața porții unui kibuț, doi membri ai Hamas așteaptă până sosește un autoturism, iar șoferul deschide poarta. În acel moment deschid focul, îi ucid pe cei din mășină și intră în localitate.

Reporter: Ce se întâmplă mai departe? Ce face Israelul mai departe?

Militar israelian: „Nu știu, o să fac ce mi se spune să fac. Sper că vom merge înăuntru în Gaza. Va fi greu, dar suntem pregătiți pentru asta”.

În kibuțul Reim, n-au avut mari șanse nici cei care au căutat scăparea într-un buncăr.

Luptătorii Hamas s-au filmat când aruncau grenade într-un asemenea adăpost, în timp ce țineau sub amenințarea armei civili care nu apucaseră să se ascundă. Cei care ieșeau înfricoșați din adăpost erau mitraliați pe loc.

Încă apar imagini cu momentele terifiante ale atacului de la festivalul din deșert, unde peste 260 de oameni au fost uciși de Hamas. Un cuplu a avut șansă, i-a salvat rapiditatea deciziei.

Hai Cohen, supraviețuitor: „Când au început împușcăturile am sărit în mașină și am apăsat pedala de accelerație. Am gonit pe câmpul din dreapta noastră. Auzeam împușcăturile, gloanțele ne loveau mașina, am văzut jeepurile și motocicletele celor din Hamas. Împușcau tineri sub influenta alcoolului, a drogurilor, nici măcar o confruntare eroică, egală, pur și simplu i-au măcelărit”.

Foarte mulți au fost însă împuscați în mașini, în timp ce încercau să fugă. O scenă surprinsă de camera de bord a unui vehicul îi arată pe teroriști în mijlocul șoselei cum trag în șofer prin parbriz. Câteva clipe mai târziu, mașina se izbește de un alt vehicul oprit pe marginea drumului.

Nici acest tânăr nu mai știe nimic de soarta soției lui.

Ido Nager, cu soția dispărută: „Celine n-a ajuns la petrecere, era cu două prietene, erau pe drum când a căzut o racheta lângă ele. M-a sunat. Am glumit puțin, ne-am zis că totul o să fie bine. Mi-a spus că întoarce și o ia spre casă și că vin soldații. Apoi am pierdut legătură, i-am găsit mașina, era sânge pe dinafară, mai era și o motocicletă a teroriștilor și o grenadă neexplodată”.

Cei doi au o fetiță de șase luni, iar Ido este copleșit de nenorocirea care i-a lovit.

Ido Nager, cu soția dispărută: „Copilul meu are nevoie de mama ei. Tocmai urma să se întoarcă la munca, după concediul de maternitate. Fetița are atâtea nevoi și eu nu știu cum să mă descurc”.

În total, se presupune că peste 150 de oameni au fost răpiți de Hamas și duși în Gaza, ca ostatici. Printre ei sunt și cetățeni americani.

Tatăl unui copil răpit: „Fac apel la guvernul Statelor Unite, la Congres, să facă tot ce pot pentru tabăra celor buni. Dacă a fost vreodată un moment critic al luptei între bine și rău, acesta este”.

Tatăl altui copil răpit: „Vreau să vorbesc despre responsabilitatea pe care administrația americană, președintele Biden și secretarul de stat Blinken o au față de viețile cetățenilor americani. Sunt responsabili să îi aducă acasă pe cetățenii americani, vii și nevătămăți”.

Joe Biden, președintele SUA: „(Acest atac) a fost un act de răutate pură. Peste 1000 de civili măcelăriți, nu doar uciși, măcelăriți în Israel. Printre ei, cel puțin 14 americani uciși. Părinți măcelăriți în timp ce își protejau copiii cu propriile trupuri. Informații teribile despre copii uciși. Familii întregi măcelărite”.

Potrivit armatei, 1.500 de militanți palestinieni au fost uciși în sudul Israelului de la începutul asaltului Hamas. În confruntări precum aceasta, în care doi polițiști evrei gonesc după mașina unor teroriști, reușesc să-i oprească și să-i anihileze.

Dată publicare: 11-10-2023 08:06