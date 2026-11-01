Protestanții intensifică presiunea asupra guvernului minoritar de centru-dreapta al Portugaliei pentru a renunţa la un proiect de lege privind chiriile, despre care susţin că ar agrava criza accesibilităţii locuinţelor din ţară, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Potrivit organizatorilor, câteva mii de persoane au umplut Piaţa Rossio, din centrul Lisabonei. Poliţia nu a oferit o estimare a numărului de participanţi.

Protestatarii cer retragerea proiectului privind chiriile

Protestele legate de problema locuinţelor s-au intensificat în ultimele săptămâni. Poliţia a fost criticată pentru utilizarea bastoanelor împotriva demonstranţilor şi pentru arestarea a zeci de persoane în timpul evacuării unei tabere de corturi, similară cu cea de acum, în aceeaşi piaţă, în urmă cu o săptămână.

Portugalia se confruntă cu una dintre cele mai grave crize locative din Europa, tinerii fiind printre cei mai afectaţi. Preţurile locuinţelor au crescut de peste două ori din 2017, iar chiriile pentru contractele noi au crescut, de asemenea, aproape de două ori.

Protestele din Portugalia sunt similare celor care au avut loc în Spania, Franţa, Germania şi în alte părţi ale Europei, pe fondul creşterii vertiginoase a costurilor, inclusiv al locuinţelor.