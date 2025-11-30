Metropolele lumii au dat startul sărbătorilor de iarnă. Cum arată decorațiile din marile orașe europene

Stiri externe
30-11-2025 | 10:53
×
Codul embed a fost copiat

Luminile de sărbătoare se aprind în întreaga lume, iar marile metropole intră treptat în atmosfera magică a Crăciunului.

autor
Stirileprotv

În Budapesta, până și transportul public e festiv, iar la Vatican se împodobește un brad de 25 de metri înălțime. În plus, forfota din târgurile europene dă startul celei mai aglomerate perioade a anului.

În Budapesta, pe lângă tradiționalul troleibuz al lui Moș Crăciun, nu unul, ci 6 tramvaie luminate vor circula pe străzi, în perioada sărbătorilor de iarnă. Locuitorii și turiștii vor putea să se bucure de această experiență plină de culoare, pe tot parcursul lunii decembrie.

În Malaga, actorul Antonio Banderas a fost invitatul de onoare la spectacolul de aprindere a instalațiilor luminoase de anul acesta. Peste două milioane și jumătate de becuri transformă centrul orașului spaniol într-un decor de poveste.

În schimb, la Strasbourg o anchetă a fost deschisă, după ce o armă de foc a fost găsită în apropierea târgului de Crăciun. Incidentul are loc în contextul în care târgul, care s-a deschis miercuri și așteaptă milioane de vizitatori, se desfăşoară timp de o lună sub măsuri sporite de securitate. Se întâmplă pe fondul persistenţei ameninţării teroriste în Franţa.

Citește și
sofer
Șoferii începători vor fi pedepsiți mai aspru, potrivit unei directive UE. Ce schimbări trebuie să facă statele și până când

În schimb, la Vatican, centrul atenției se îndreaptă spre impresionantul brad de Crăciun, care a fost amplasat în Piața Sfântul Petru. Inaugurarea este programată pentru 7 decembrie, iar bradul va putea fi admirat până la jumătatea lunii ianuarie.

Pescarii din Târgu Jiu sărbătoresc finalul de an cu o petrecere dedicată lor: „Mă simt extraordinar, la fel și prietenii mei”

Sursa: Pro TV

Etichete: budapesta, sarbatori, targ de craciun,

Dată publicare: 30-11-2025 10:53

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB
Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB
Citește și...
Șoferii începători vor fi pedepsiți mai aspru, potrivit unei directive UE. Ce schimbări trebuie să facă statele și până când
Stiri externe
Șoferii începători vor fi pedepsiți mai aspru, potrivit unei directive UE. Ce schimbări trebuie să facă statele și până când

Permisul de conducere va fi digital în Uniunea Europeană, iar șoferii începători vor fi supuși unor reguli mai stricte, potrivit unei directive europene.

Volodimir Zelenski se întâlnește luni cu Emmanuel Macron la Paris în timp ce emisarii săi negociază cu SUA un plan de pace
Stiri externe
Volodimir Zelenski se întâlnește luni cu Emmanuel Macron la Paris în timp ce emisarii săi negociază cu SUA un plan de pace

Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe Volodimir Zelenski, a anunţat sâmbătă Palatul Élysée, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia.

Atac armat în SUA. Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zece au fost rănite
Stiri externe
Atac armat în SUA. Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zece au fost rănite

Cel puţin patru persoane au murit şi alte zece au fost rănite în împuşcături care au avut loc sâmbătă seara în Stockton, un oraş din statul California, în vestul Statelor Unite.

Recomandări
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA
Stiri externe
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.

30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni

Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.

Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare
Stiri externe
Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare

Zborurile au revenit la normal, la o zi după ce compania Airbus a anunțat că multe dintre avioanele sale vor rămâne o vreme la sol, pentru o actualizare de software.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 12

21:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Noiembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28