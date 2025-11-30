Metropolele lumii au dat startul sărbătorilor de iarnă. Cum arată decorațiile din marile orașe europene

Luminile de sărbătoare se aprind în întreaga lume, iar marile metropole intră treptat în atmosfera magică a Crăciunului.

În Budapesta, până și transportul public e festiv, iar la Vatican se împodobește un brad de 25 de metri înălțime. În plus, forfota din târgurile europene dă startul celei mai aglomerate perioade a anului.

În Budapesta, pe lângă tradiționalul troleibuz al lui Moș Crăciun, nu unul, ci 6 tramvaie luminate vor circula pe străzi, în perioada sărbătorilor de iarnă. Locuitorii și turiștii vor putea să se bucure de această experiență plină de culoare, pe tot parcursul lunii decembrie.

În Malaga, actorul Antonio Banderas a fost invitatul de onoare la spectacolul de aprindere a instalațiilor luminoase de anul acesta. Peste două milioane și jumătate de becuri transformă centrul orașului spaniol într-un decor de poveste.

În schimb, la Strasbourg o anchetă a fost deschisă, după ce o armă de foc a fost găsită în apropierea târgului de Crăciun. Incidentul are loc în contextul în care târgul, care s-a deschis miercuri și așteaptă milioane de vizitatori, se desfăşoară timp de o lună sub măsuri sporite de securitate. Se întâmplă pe fondul persistenţei ameninţării teroriste în Franţa.

În schimb, la Vatican, centrul atenției se îndreaptă spre impresionantul brad de Crăciun, care a fost amplasat în Piața Sfântul Petru. Inaugurarea este programată pentru 7 decembrie, iar bradul va putea fi admirat până la jumătatea lunii ianuarie.

