Franțuzoaica păcălită de un fals Brad Pitt cu 830.000 €: „Sunt o femeie cu suflet bun. Și voi ați fi căzut în capcană”

Ea a fost înşelată să plătească 830.000 de euro pentru a-l ajuta, chipurile, pe star.

De profesie designer de interior, Anne a făcut imprudența să acorde un interviu, dar în loc de empatie, reacțiile au fost necruțătoare. Reportajul despre această înșelăciune a provocat un val de ironii și sarcasm atât de copleșitor încât emisiunea a fost retrasă.

Femeia de 53 de ani a declarat că a vrut doar să facă un faptă bună când pretinsul iubit de la Hollywood i s-ar fi plâns că are conturile blocate din cauza divorțului de Angelina Jolie. Culmea este că Anne și-a înțeles eroarea abia când a văzut în presă fotografii cu Brad Pitt și iubita lui actuală.

„În primul și-n primul rând, nu mi-am înșelat niciodată soțul! Sunt o femeie cu suflet bun, nu sunt nici nebună, nici idioată, cum scriu unii pe rețelele de socializare. Am vrut doar să ajut pe cineva și am crezut povestea. Recunosc că am căzut în plasă, că am fost victima unei înșelătorii. Acum știți toți cine sunt și îmi asum. Sunt o femeie cu judecată, și voi ați fi căzut în capcană dacă erați în locul meu. Când vine cineva care îți vorbește cu blândețe, îți spune vorbe pe care nu le-ai auzit niciodată de la propriul soț, ei bine, da, cazi în plasă”, a declarat Anne.

