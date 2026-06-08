Altă dronă a explodat pe teritoriul Republicii Moldova, în raionul Orhei, fără să facă pagube materiale sau victime.

Senzorii militari arată că "războiul electronic rusesc" a determinat incursiunea dronei în spațiul aerian al Letoniei, a confirmat un înalt oficial militar de la Riga.

Generalul de brigadă Kaspars Zdanovskis, comandant adjunct al Forțelor Armate, nu a precizat dacă drona doborâtă de un avion francez deasupra unei regiuni din estul Letoniei era rusească sau ucraineană.

Pe de altă parte, o dronă a explodat pe un camp în raionul Orhei din Republica Moldova, lângă un sat aflat la 60 de kilometri nord de Chișinău.

Diana Ambros, reporter PRO TV: „Drona a căzut și explodat într-un lan de floarea soarelui de la marginea satului. În urma impactului s-a format un crater, iar rămășițe aparatului de zbor sunt împrăștiate la zeci de metri distanță”.

Nu sunt răniți, iar ancheta este în curs, au transmis autoritățile.

În acest timp, atacurile aeriene rusești au continuat în Ucraina - cu cele mai mari pagube la Zaporojie în sud, dar și la Harkov, al doilea oraș ca mărime al țării.

Aflat la Londra, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles, după ce a discutat cu premierul britanic Keir Starmer, președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Principalii aliați europeni au afirmat într-o declarație comună că vor sprijini ferm Ucraina. Și au prezentat cinci condiții pentru un acord just care să pună capăt războiului cu Rusia. Principalele condiții sunt: oprirea luptelor, începerea negocierilor de la pozițiile actuale de pe linia frontului, precum și garanții de securitate "solide" pentru Ucraina.

Volodimir Zelenski: Desigur, vreau să înghețăm - nu doar să înghețăm conflictul, pentru că vrem să trăim în Ucraina, nu doar să oprim războiul. Vrem să-l oprim… într-un mod în care războiul să nu fie reluat ulterior din cauza unor oameni nebuni etc. Cea mai rapidă cale este de a îngheța și de a muta totul în sfera diplomatică, a negocierilor.

Reporter: Adică să-i oferiți Rusiei ceea ce își dorește în acest moment, teritoriul pe care l-a câștigat?

Volodimir Zelenski: Nu, nu. Nu este vorba doar despre cedare. Mă refer la a îngheța, a rămâne unde suntem. Înseamnă să le oferim oamenilor din Ucraina mai multe posibilități de a-și salva copiii, iar soldații să se întoarcă.

Armata ucraineană a eliberat, de la începutul anului, mai mult de 600 de kilometri pătrați, a declarat comandantul șef al Forțelor armate ale Kievului, Oleksandr Sîrski. În același timp, Ucraina continua să taie liniile de aprovizionare rusești, lovind cu drone transporturile feroviare, rezervoare de combustibil și centrale electrice.