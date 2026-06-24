Creșterea în dimensiuni, care face ca oamenii să aibă o probabilitate mai mare de a fi uciși într-un accident și crește emisiile care afectează plămânii și încălzesc planeta, a continuat într-un ritm aproximativ constant timp de două decenii și jumătate, chiar dacă dimensiunea familiilor a scăzut, a constatat grupul de campanie Transport & Environment (T&E).

„Umflarea” mașinilor este frustrantă și pentru șoferi, deoarece orașele ar putea pierde între 8,5% și 14% din locurile de parcare de pe stradă până în 2040 dacă tendința istorică continuă necontrolată, arată analiza. Londra și Berlin ar urma să piardă fiecare aproximativ 100.000 de locuri de parcare.

„Unde ne oprim?”

Rezultatele apar în contextul în care cercetări distribuite exclusiv către The Guardian arată că potențialii cumpărători de SUV-uri nu sunt descurajați de avertismentele că aceste vehicule au o probabilitate mai mare de a ucide pietoni.

Lucien Mathieu, analist la T&E, a spus că „tendința dramatică” are consecințe serioase pentru siguranța publică și pentru erodarea spațiului urban.

„Această expansiune neîncetată a mașinilor ridică o întrebare esențială: unde ne oprim?”, a spus Mathieu. „Tendința liniară este foarte clară.”

Autorii au modelat un scenariu în care mașinile continuă să crească în dimensiuni în ritmul actual până în 2040, precum și un scenariu de „redimensionare corectă” a parcului auto, aducând dimensiunea medie a mașinilor înapoi la nivelurile din 2015.

Comparativ cu scenariul de redimensionare, tendințele actuale ar duce la încă 2.600 de decese în accidente rutiere în fiecare an până în 2040, dintre care 79 ar fi copii. Resursele suplimentare necesare pentru deplasarea acestor mașini ar echivala cu încă 100 de milioane de barili de petrol importați.

Rezultatele nu iau în considerare decesele suplimentare cauzate de poluarea aerului rezultată din arderea mai multor combustibili fosili sau de fenomene meteorologice extreme cauzate de agravarea schimbărilor climatice.

Brian Caulfield, cercetător în transporturi la Trinity College Dublin, care nu a fost implicat în raport, a spus că acesta evidențiază „mai multe puncte de îngrijorare” dacă ritmul actual de creștere al vehiculelor continuă.

„Privit prin prisma climei, vehiculele mai mari necesită mai multă energie, indiferent dacă sunt pe combustibili fosili sau electrice”, a spus el. „Cercetarea sugerează că această cerere suplimentară ar putea fi echivalentă cu producția a încă 1.500 de turbine eoliene offshore. La nivel global, rețelele electrice sunt deja sub presiune din cauza electrificării încălzirii, transportului și centrelor de date; creșterea prognozată a cererii de energie din partea vehiculelor mai mari va agrava aceste probleme.”

﻿ Mai multe decese

Previziunile s-au bazat pe cercetări din Belgia care au arătat că o creștere de 10 cm a înălțimii capotei duce la un risc cu 27% mai mare de deces pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor. În cazul copiilor, s-au folosit cercetări din SUA care au arătat că o astfel de creștere a dimensiunii duce la o creștere cu 81% a probabilității de deces în rândul copiilor.

Autorii au recomandat limitarea înălțimii capotei și a lățimii mașinilor, modificarea taxelor pentru a descuraja achiziția de vehicule mai mari și înăsprirea standardelor pentru a include vizibilitatea copiilor mici din scaunul șoferului.

Hannah Budnitz, cercetătoare la unitatea de studii de transport a Universității Oxford, care nu a fost implicată în raport, a spus: „Vehiculele mai mari sunt mai periculoase pentru ceilalți participanți la trafic, ocupă mai mult spațiu și consumă mai multe resurse, atât la producție, cât și în utilizare.” Ea a adăugat că previziunile sunt „probabil conservatoare”, deoarece nu iau în calcul greutatea vehiculului, care crește consumul de resurse și duce la uzură mai mare a drumurilor.

Ea a mai spus: „În multe locuri, locurile de parcare sunt marcate și nu sunt ajustate treptat așa cum sugerează scenariul, ceea ce face ca vehiculele mai mari să ajungă să ocupe două locuri în mod implicit – sau să depășească spațiul destinat altor participanți la trafic.”